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民進黨2022縣市長人選啟動徵詢 傳台北林佳龍、桃園陳時中

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
衛福部長陳時中。記者許政榆／攝影
衛福部長陳時中。記者許政榆／攝影

民進黨「2022縣市長提名條例」遲遲未出爐，但目前已傳出黨中央有意讓六都參選人藉由徵召決定，且目前已經展開徵詢動作。據了解，民進黨最頭痛雙北及桃園市沒有合適人選，最近有黨內幹部向交通部前部長林佳龍敲門，探尋林是否有可能參選台北市長；而原本參選台北市長呼聲極高的衛福部長陳時中，則有黨內幹部探詢是否可能參選桃園市。

隨著2022逼近，民進黨在雙北及桃園市找不到合適人選參戰，也造成高層極大壓力。尤其雙北未來將面對的勁敵已浮現，包括即將參選北市長的國民黨立委蔣萬安及力拚連任的新北市長侯友宜，藍營全面備戰也讓民進黨相當緊張。

林佳龍在4月因為太魯閣號事故下台後，最近進行「光合之旅」全國走透透，雖然不斷有人點名他參選新北市長，但林的意願的確不高，不過據了解，最近有黨幹部探尋林參選台北市長的可能性，林雖未給答案，也留下想像空間。

而過去陳時中因抗疫紅極一時，黨內多認為他是參選台北市長的不二人選，尤其民進黨內部民調從今年2月就顯示，陳時中滿意度高達七成，且在全國所有地區的滿意度都高達六成以上。其中雲嘉南地區的滿意度達八成，其次是新北市滿意度達七成，在台北市的滿意度達六成八，各派系都視他為「活棋」。

新冠肺炎本土疫情爆發之後，陳時中的民調下跌，但仍維持一定水準，今年七月的民進黨民調顯示，陳時中的滿意度掉到五成六，但各派系仍認為陳時中有一戰六都市長的能量。

據悉，在新竹市長林智堅宣布不選桃園市長之後，民進黨開始尋覓桃園市長鄭文燦的接班人，由於桃園市基本盤長期「藍大於綠」，黨高層希望徵召「刺客級」的人物參選，陳時中因此被鎖定。甚至有派系已經開始盤算，陳時中若從衛福部長卸任投入選舉，或可推薦自己屬意的人才進入衛福部。

陳時中 民進黨 林佳龍

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