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國泰世華ATM當機隔日 林楚茵接到多通詐騙電話

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委林楚茵在臉書提醒民眾小心詐騙電話。圖／取自林楚茵臉書
民進黨立委林楚茵在臉書提醒民眾小心詐騙電話。圖／取自林楚茵臉書

國泰世華ATM系統昨天傍晚大當機，民進黨立委林楚茵今天在臉書指出，今天就接到好幾通詐騙電話，假冒國泰世華之名來電，不斷詢問旗下資產，在這種異常時刻民眾真的很容易讓上當，要求金管會了解當機原因，也要求警政署持續強力查緝詐騙集團

林楚茵指出，詐騙電話先是操著中國口音的客服通知她，在國泰世華有欠款沒繳清，再誘導報警轉接至「110」的分機，由另一位佯稱警官的同夥以不間斷地問題詢問她各種資產，並以做通話筆錄之名要求周遭不得有第三者，且不可以有任何聲響，藉此隔絕被害人與外聯絡。

林楚茵提醒，這段時間如有接到銀行電話務必再三確認，別讓自己成為詐騙集團口中的肥羊，關於國泰ATM連續當機已請金管會介入了解，

要求銀行必須在最快的時間修復問題並釐清民眾帳務，後續銀行該負的責任也絕不能寬待，此外，也要求警政署持續強力查緝詐騙集團，不能讓詐騙集團繼續橫行。

詐騙集團 林楚茵

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