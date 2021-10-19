快訊

一言不合就亮刀！萬華行政中心爆砍人案 警方即時逮人

國道北上新營交流道前兩車相撞翻覆 車頭全毀1駕駛OHCA

藍委籲油價凍漲 蘇貞昌：有機制 哪怕明天要投票也漲

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
行政院長蘇貞昌備詢。記者陳正興／攝影
行政院長蘇貞昌備詢。記者陳正興／攝影

行政院長蘇貞昌今天表示，電價、油價的調漲都有機制，十幾年來都照這個機制走，「哪怕明天要投票，機制該漲也漲」，這幾年來機制運作良好，大家越尊重就越穩定。

國民黨立委羅明才今天在立法院質詢時詢問，蘇貞昌表態軍公教調薪，但調整多少並沒有明確數字，也沒有編列預算，錢要從哪裡來？

蘇貞昌說，經濟成長是11年來最高，果實應該要全民共享，軍公教勞苦功高，勞工有調基本工資，所以接下來軍公教理應調整，政府也在準備、努力，調薪有機制，要照機制走，機制啟動後要得到大家同意，同意後才會有數字，我國是法治國家，有一定程序，委員會決定後才能編數字。

羅明才說，調薪可能調百分之幾，但物價可能漲不只百分之幾，最近因為輸入性通膨，物價節節高升，調薪的幅度可能跟不上物價調漲，他認為電價、物價應該凍漲。

蘇貞昌說，政府持續觀察、嚴密監控，有注意到因為天候和疫情衝擊，確實使國際間各種原物料、運費受衝擊，影響價格波動，因此除了紓困發現金，也努力控制疫情，現在疫情相對穩定，政府推出五倍券，現在軍公教調薪，希望帶動民間企業加薪。

蘇貞昌說，電價、物價都有機制，電價這段時間凍漲，油價有調整機制，十幾年來都這個機制走，哪怕明天要投票，機制該漲也漲，十幾年來運作良好，大家都尊重，越尊重就越穩定。

蘇貞昌 軍公教 電價

延伸閱讀

藍委質疑曾擋民間捐BNT 蘇貞昌秒反彈：從沒偏好什麼疫苗

查東洋內線交易不能漏高端 蘇貞昌：任何犯罪都應查辦

傅崐萁酸「諄諄教誨」聽不懂 蘇貞昌反嗆：你嘛卡差不多

影／高雄城中城大火釀46死 行政院長蘇貞昌自責致歉

相關新聞

國泰世華ATM當機隔日 林楚茵接到多通詐騙電話

國泰世華ATM系統昨天傍晚大當機，民進黨立委林楚茵今天在臉書指出，今天就接到好幾通詐騙電話，假冒國泰世華之名來電，不斷詢...

藍委籲油價凍漲 蘇貞昌：有機制 哪怕明天要投票也漲

行政院長蘇貞昌今天表示，電價、油價的調漲都有機制，十幾年來都照這個機制走，「哪怕明天要投票，機制該漲也漲」，這幾年來機制...

藍委質疑曾擋民間捐BNT 蘇貞昌秒反彈：從沒偏好什麼疫苗

本土新冠疫情5月大爆發後，包含鴻海創辦人郭台銘在內等民間單位有意購捐BNT疫苗，但行政院長蘇貞昌一度酸，「要捐手上要有疫...

高端股票傳交易異常 蘇貞昌：若有證據不會護短

曾有意採購BNT疫苗的東洋藥品涉內線交易案，連帶讓也曾傳有內線交易的高端股票是否遭查受關注。對是否調查高端涉內線交易，行...

縣市長施政滿意度下滑至第10名 鄭文燦：做不好要改善

桃園市長鄭文燦今天至青年局所輔導的新明青創基地給予團隊鼓勵，被問到天下雜誌所公布的縣市長施政滿意度調查，從去年第3名下滑...

民進黨英系、正國會合流？綠委憂恐撼動好不容易穩定的蔡蘇體制

民進黨派系最近很「好動」，英系和正國會近來在諸多議題上分進合擊對外發聲，且劍指蘇揆，在黨內被認為有逐漸合流的趨勢，與新蘇系形成互相對抗的兩大陣線，不過有綠委憂心，這樣的對立恐撼動好不容易穩定的「蔡蘇體制」，對蔡總統不利，呼籲應建立黨內的派系對話機制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。