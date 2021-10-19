藍委籲油價凍漲 蘇貞昌：有機制 哪怕明天要投票也漲

行政院長蘇貞昌今天表示，電價、油價的調漲都有機制，十幾年來都照這個機制走，「哪怕明天要投票，機制該漲也漲」，這幾年來機制運作良好，大家越尊重就越穩定。

國民黨立委羅明才今天在立法院質詢時詢問，蘇貞昌表態軍公教調薪，但調整多少並沒有明確數字，也沒有編列預算，錢要從哪裡來？

蘇貞昌說，經濟成長是11年來最高，果實應該要全民共享，軍公教勞苦功高，勞工有調基本工資，所以接下來軍公教理應調整，政府也在準備、努力，調薪有機制，要照機制走，機制啟動後要得到大家同意，同意後才會有數字，我國是法治國家，有一定程序，委員會決定後才能編數字。

羅明才說，調薪可能調百分之幾，但物價可能漲不只百分之幾，最近因為輸入性通膨，物價節節高升，調薪的幅度可能跟不上物價調漲，他認為電價、物價應該凍漲。

蘇貞昌說，政府持續觀察、嚴密監控，有注意到因為天候和疫情衝擊，確實使國際間各種原物料、運費受衝擊，影響價格波動，因此除了紓困發現金，也努力控制疫情，現在疫情相對穩定，政府推出五倍券，現在軍公教調薪，希望帶動民間企業加薪。

蘇貞昌說，電價、物價都有機制，電價這段時間凍漲，油價有調整機制，十幾年來都這個機制走，哪怕明天要投票，機制該漲也漲，十幾年來運作良好，大家都尊重，越尊重就越穩定。