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藍委質疑曾擋民間捐BNT 蘇貞昌秒反彈：從沒偏好什麼疫苗

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
本土新冠疫情5月大爆發後，包含鴻海創辦人郭台銘在內等民間單位有意購捐BNT疫苗，但行政院長蘇貞昌一度稱「要捐手上要有疫苗才行」等話，還訂要原廠授權等規範，被解讀刁難。蘇今表示，大家努力爭取，他「不會說對誰冷言冷語」。記者周志豪／攝影
本土新冠疫情5月大爆發後，包含鴻海創辦人郭台銘在內等民間單位有意購捐BNT疫苗，但行政院長蘇貞昌一度稱「要捐手上要有疫苗才行」等話，還訂要原廠授權等規範，被解讀刁難。蘇今表示，大家努力爭取，他「不會說對誰冷言冷語」。記者周志豪／攝影

本土新冠疫情5月大爆發後，包含鴻海創辦人郭台銘在內等民間單位有意購捐BNT疫苗，但行政院長蘇貞昌一度酸，「要捐手上要有疫苗才行」，還訂要原廠授權等規範，被解讀刁難。蘇今表示，大家努力爭取，他「不會說對誰冷言冷語」。

國民黨立委林德福今在立院質詢時重提蘇貞昌過去擋民間採購BNT疫苗「往事」，蘇立即反彈表示，「你這樣講不對，對於任何民間願意幫忙、協同都是肯定、感謝」，「大家努力爭取，不會說對誰冷言冷語，你所講的不是事實」。

蘇貞昌也強調，「我從來沒有偏好什麼疫苗，也沒有評論」，因為這很專業，購買也都是在國際上爭取。

林德福質疑，世界各國紛推疫苗護照政策開放邊境，我國動作過慢。蘇貞昌表示，與世界各國比較，「我們防疫是做最好的」，反而擔心境外移入，「如果有什麼破口都是我們最緊張的」，國內是最安全的。

蘇貞昌說，「台灣疫情最穩定，防疫做最好」，反而境外移入多，國際防守要很小心，外國入境旅客還是要嚴格把關，指揮中心都有指引；當然歡迎國際旅客，但防疫很重要，要保護國人，「我們一直超前部屬」。

蘇貞昌也揶揄開放邊境國家表示，那些國家常常成千上萬的確診數，萬一台灣如果這樣還得了。

蘇貞昌 BNT 林德福

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