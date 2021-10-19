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查東洋內線交易不能漏高端 蘇貞昌：任何犯罪都應查辦

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
曾有意採購BNT疫苗的東洋藥品涉內線交易案，連帶讓也曾傳有內線交易的高端股票是否遭查受關注。對是否調查高端涉內線交易，行政院長蘇貞昌今在立院答覆國民黨立委林德福質詢時表示，任何犯罪都不應讓他逍遙法外，都應該查辦。記者周志豪／攝影
曾有意採購BNT疫苗的東洋藥品涉內線交易案，連帶讓也曾傳有內線交易的高端股票是否遭查受關注。對是否調查高端涉內線交易，行政院長蘇貞昌今在立院答覆國民黨立委林德福質詢時表示，任何犯罪都不應讓他逍遙法外，都應該查辦。記者周志豪／攝影

曾有意採購BNT疫苗的東洋藥品涉內線交易案，連帶讓也曾傳有內線交易的高端股票是否遭查受關注。對是否調查高端涉內線交易，行政院長蘇貞昌今在立院答覆國民黨立委林德福質詢時表示，任何犯罪都不應讓他逍遙法外，都應該查辦。

談到東洋涉內線交易案，蘇貞昌說，利用內線交易、犯罪就應該依法究辦，但他也不知道情節。

林德福表示，高端有交易異常，衛福部透過各種場合放話助攻高端股價，連蔡總統都在高端疫苗二級期中報告解盲前，就提前宣布7月底將上市提供，造成高端股價波動，5次移送檢調處理，檢調辦東洋不應漏高端。

法務部長蔡清祥表示，檢調會依法行事，不管任何身分、地位，但最主要還是要看證據，證據足夠就依法辦理。

蘇貞昌反問林德福，衛福部助攻不知所指為何？有任何證據絕不護短，並強調「我也不認識高端，也不會配合任何人」。林再質疑，外界認為府院護高端。蘇再回，「委員你誤會，我不認識高端，也不知道」。

林德福退一步表示，是高層授意護航高端。蘇貞昌仍回，「沒有，不能這樣講」。蘇更反擊林稱，要講國產疫苗，「反而貴黨的蔣萬安」曾提議說要支持國產疫苗，「委員你這個資訊錯誤」。

內線交易 高端疫苗 林德福 蘇貞昌

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