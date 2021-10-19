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縣市長施政滿意度下滑至第10名 鄭文燦：做不好要改善

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
天下雜誌公布的縣市長施政滿意度調查，桃園市長鄭文燦從去年第3名下滑到今年10名。記者翁唯真／攝影
天下雜誌公布的縣市長施政滿意度調查，桃園市長鄭文燦從去年第3名下滑到今年10名。記者翁唯真／攝影

桃園市長鄭文燦今天至青年局所輔導的新明青創基地給予團隊鼓勵，被問到天下雜誌所公布的縣市長施政滿意度調查，從去年第3名下滑到今年10名，鄭文燦表示，因調查是在7至9月時所做，或許大家對於疫情比較不滿意，會全力以赴修正做不好的地方。

鄭文燦下午至新明青創基地關心青創團隊，對於今年的排名下滑鄭文燦說，調查時間在7至9月，大家也許對疫情比較不滿意，不過不管哪一個民調，都會全力以赴，做的好的要做更好，做不好的要改善。

鄭文燦說，「7至9月剛好是全國疫情最嚴重的時刻，我想這個我不會作為一種理由，我就是全力以赴，把每一件事情做好。」

鄭文燦指出，桃園的防疫成果是大家看得到的，守住國門、支援雙北也偕同中央，桃園不論是在確診的數字，或是在國境的管制、社區安全及疫苗接種，他想在防疫上應該都獲得市民的肯定，就桃園的範圍來說，防疫的滿意度都有將近8成以上，而全國在進行一些防疫的口水爭吵，並不想跳進去。

天下雜誌的縣市長施政滿意度調查，今年的調查架構為民意調查佔90%、專家評比結果佔10% ，民意調查採電訪共6題，其中，整體施政滿意度該題佔比35%，其餘經濟、環境、施政、文教、社福5大面向各1題共佔55%；專家評比為發放問卷給在地專家，其中，整體施政滿意度該題佔比5%，其餘題項共佔5%，22縣市共計完成600份問卷調查。

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