快訊

台商赴「陸」打二劑疫苗 陳宗彥：大陸是哪個國家？

搶不到疫苗！第12輪施打量能北市不到四成！各縣市數據曝

傅崐萁酸「諄諄教誨」聽不懂 蘇貞昌反嗆：你嘛卡差不多

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
無黨籍立委傅崐萁(右)今於立法院質詢行政院長蘇貞昌(左)。圖／翻攝自國會頻道
無黨籍立委傅崐萁(右)今於立法院質詢行政院長蘇貞昌(左)。圖／翻攝自國會頻道

無黨籍立委傅崐萁今於立法院質詢行政院長蘇貞昌，雙方因國防預算、民進黨的台獨黨綱爆發唇槍舌戰。傅崐萁在要結束質詢時酸蘇貞昌，「本席對你諄諄教誨，你還是聽不懂嗎？」蘇貞昌則反嗆，「哇！你還諄諄教誨，你嘛卡差不多哩，你只是質詢」，一來一往互不相讓。

傅崐萁首先指出，蔡政府這幾年增加許多特別預算，都是民脂民膏，而明年國防預算更佔總預算22%，比美國佔其總預算13%、中國大陸佔11%還要多，「難道台灣變成軍國主義國家？花這麼多錢真的能夠保衛台灣嗎？」

蘇貞昌則回應，相較美國、中國，台灣國防預算佔GDP比例低很多。「周邊情勢嚴峻，保衛國家安全是第一，必須要有充足準備」。

傅崐萁進一步提到，為何美日有安保條約，我國卻不行，蘇貞昌則回酸，因為國民黨執政，中斷台美國與國關係。傅崐萁批評蘇貞昌，不要用口舌捍衛台灣，，「只要大陸不犯我，我們沒必要犯他」，民進黨作為是把台灣推向戰火還是安全？高額度國防預算，必須要有經濟支撐，不該窮兵黷武。蘇則回應，「委員作為國會議員，應該要為國家講話，不要為對岸講話」。

話鋒一轉，傅崐萁也質疑民進黨黨綱中的建立台灣共和國是詐騙，若沒有要修憲，請昭告國人，若沒有要修改黨綱也請告訴國人，「台獨是假議題」，蘇貞昌則反嗆傅，把黨綱後面的台灣前途決議文讀清楚，「台灣是主權獨立國家，依照憲法，國家名字是中華民國」。

最後傅崐萁提到通貨膨脹問題，詢問政府做了什麼準備，蘇貞昌卻告訴傅，已經占用與立委葉毓蘭的三分之二聯合質詢時間，傅則酸，「本席對你諄諄教誨 還是聽不懂是嗎」，蘇貞昌則反嗆，「哇！你還諄諄教誨，你嘛卡差不多哩，你只是質詢」。

蘇貞昌 傅崐萁 國防預算

延伸閱讀

影／高雄城中城大火釀46死 行政院長蘇貞昌自責致歉

蘇貞昌稱加害人哀哀叫　國民黨：把李登輝當成加害人？

軍公教調薪何時出爐？ 蘇貞昌允諾明年元旦前

曾銘宗稱「最會花錢大內宣的政府」 蘇貞昌:你對文字很厲害

相關新聞

傅崐萁酸「諄諄教誨」聽不懂 蘇貞昌反嗆：你嘛卡差不多

無黨籍立委傅崐萁今於立法院質詢行政院長蘇貞昌，雙方因國防預算、民進黨的台獨黨綱爆發唇槍舌戰。傅崐萁在要結束質詢時酸蘇貞昌...

影／鄭斐文呼籲 黨產會客觀衡量救國團財產

行政院黨產會認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，凍結56億餘元財產禁止處分，上午黨產會舉行「社團法人中國青年救國團附表所...

幸福大調查 台中施政滿意與總體競爭力 10年來最讚

2021「天下雜誌」幸福城市大調查今揭曉，縣市總體競爭力方面，台中市排名攻上六都第二，一口氣進步3名；市長盧秀燕施政滿意...

黨產會：救國團也曾替國民黨政治監控青年

立委黃國書承認學生時期曾協助情治單位偵搜，引發議論。黨產會副主委孫斌今天表示，根據促轉會資料，曾數度提到救國團曾進行監控...

北北基怎併？林右昌嗆柯、侯：別什麼都捏在手上

基隆市長林右昌昨表示台灣最不合理的其實是北北基，未來區域重劃改成基隆市整併新北市北海岸、東北角升格「大基隆」，或整併基隆...

南投縣長協調民調許淑華勝出 國民黨：提名仍依規定辦理

國民黨南投縣長初選前協調民調結果今天出爐，由「神力女超人」的立委許淑華勝出出線。國民黨組發會表示，此次民調為地方自行辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。