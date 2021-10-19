傅崐萁酸「諄諄教誨」聽不懂 蘇貞昌反嗆：你嘛卡差不多

無黨籍立委傅崐萁今於立法院質詢行政院長蘇貞昌，雙方因國防預算、民進黨的台獨黨綱爆發唇槍舌戰。傅崐萁在要結束質詢時酸蘇貞昌，「本席對你諄諄教誨，你還是聽不懂嗎？」蘇貞昌則反嗆，「哇！你還諄諄教誨，你嘛卡差不多哩，你只是質詢」，一來一往互不相讓。

傅崐萁首先指出，蔡政府這幾年增加許多特別預算，都是民脂民膏，而明年國防預算更佔總預算22%，比美國佔其總預算13%、中國大陸佔11%還要多，「難道台灣變成軍國主義國家？花這麼多錢真的能夠保衛台灣嗎？」

蘇貞昌則回應，相較美國、中國，台灣國防預算佔GDP比例低很多。「周邊情勢嚴峻，保衛國家安全是第一，必須要有充足準備」。

傅崐萁進一步提到，為何美日有安保條約，我國卻不行，蘇貞昌則回酸，因為國民黨執政，中斷台美國與國關係。傅崐萁批評蘇貞昌，不要用口舌捍衛台灣，，「只要大陸不犯我，我們沒必要犯他」，民進黨作為是把台灣推向戰火還是安全？高額度國防預算，必須要有經濟支撐，不該窮兵黷武。蘇則回應，「委員作為國會議員，應該要為國家講話，不要為對岸講話」。

話鋒一轉，傅崐萁也質疑民進黨黨綱中的建立台灣共和國是詐騙，若沒有要修憲，請昭告國人，若沒有要修改黨綱也請告訴國人，「台獨是假議題」，蘇貞昌則反嗆傅，把黨綱後面的台灣前途決議文讀清楚，「台灣是主權獨立國家，依照憲法，國家名字是中華民國」。

最後傅崐萁提到通貨膨脹問題，詢問政府做了什麼準備，蘇貞昌卻告訴傅，已經占用與立委葉毓蘭的三分之二聯合質詢時間，傅則酸，「本席對你諄諄教誨 還是聽不懂是嗎」，蘇貞昌則反嗆，「哇！你還諄諄教誨，你嘛卡差不多哩，你只是質詢」。