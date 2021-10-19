幸福大調查 台中施政滿意與總體競爭力 10年來最讚

2021「天下雜誌」幸福城市大調查今揭曉，縣市總體競爭力方面，台中市排名攻上六都第二，一口氣進步3名；市長盧秀燕施政滿意度分數創下台中市歷來新高。「施政力」面向上拔得頭籌，拿下六都第一、「社福力」進步幅度為六都第一。另從9月遠見、10月天下做出的結果趨於一致，六都中，五都市長滿意度退步，僅台中持續進步。

天下雜誌「幸福城市大調查」中，市長盧秀燕施政滿意分數為71.9分，較去年大幅提升12.2分，創下10年來民調最高的台中市長，也是六都滿意度唯一有進步的首長。總體競爭力從去年的六都第5名躍進至第2名，僅次台北，施政滿意度與總體競爭力都創下縣市合併10年以來的最佳表現。

五力指標，特別是「施政力」從去年六都第4名一舉攀升至第1名；「社福力」去年六都第6名擠進第2名。

台中市政府表示，感謝天下雜誌對城市的「體檢」，讓市府找出再精進之處。市府強調，近年來中市以務實施政打造宜居城市，不論交通、公園等有形建設，還是像社福、教育等無形改變，有目共睹，市府持續厚植關鍵實力，創新、求變、接地氣。