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北北基怎併？林右昌嗆柯、侯：別什麼都捏在手上

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
北北基怎併？林右昌嗆：柯、侯2市長別什麼都捏在手上。記者游明煌／翻攝
北北基怎併？林右昌嗆：柯、侯2市長別什麼都捏在手上。記者游明煌／翻攝

基隆市長林右昌昨表示台灣最不合理的其實是北北基，未來區域重劃改成基隆市整併新北市北海岸、東北角升格「大基隆」，或整併基隆、汐止跟台北市的「大台北」。但台北市長柯文哲嗆「錯上加錯產選舉才談合併」。林右昌今天回嗆，就是要趁選舉時講，不然哪有人聽；柯市長跟侯市長都是全台灣最有權、最有勢、最有資源的人，該適時放手就放手，不要什麼東西都捏在自己手上。

繼新竹市長林智堅拋出「大新竹」構想後，基隆市長林右昌表示台灣最不合理的其實是北北基，未來區域重劃改成基隆市整併新北市北海岸、東北角升格「大基隆」，或整併基隆、汐止跟台北市的「大台北」，都比現況好，各城市都可各自解決問題，得到更好的發展機會。

林右昌今天表示，「不是一個人說了算，但，是民意說了算，如果老百姓有所期待，希望在生活圈上更完整，更便利，希望到時候柯市長和侯市長也能放手欲權」。

他說，汐止的問題，汐止如果有機會來和台北市整併，這是很多人的期待，也討論很久，他提出另一個方案，就是包括汐止、基隆和台北市變成一個大台北市的大概念，同樣的道理，汐止的生活圈都在台北市，不在板橋，如果馬上做民調，相言汐止人八、九成的人都贊成併台北市，會比竹竹併的民調還要高。

林右昌表示，淡水的生活圈也一樣，淡水的生活圈在台北市也不在板橋。今年3月有一個議題，北投的里長連署反對淡北道路，淡水人就不高興了，淡水人發起拒北投人開車進淡水行動，這就是台北和新北行政區劃上的課題，如果淡水可以整併入台北市，這些問題都能獲得解決。淡水如有機會，三芝也可以納入。

林右昌指出，他談的是行政區劃合理的問題，柯市長跟侯市長都是全台灣最有權、最有勢、最有資源的人，該適時放手就放手，不要什麼東西都捏在自己手上，對民眾不一定最好。

林右昌表示，他提出來的課題，是一個方案，希望大家理性思考。凍省已20多年，歷史遺留多年的問題一直都沒有處理也沒有解決，台灣社會為何會有那麼多不公平，那麼多貧富落差，都是政府體制扭曲，直轄市和非直轄市之爭所造成，不利國家長治久安，希望大家理性思考，放下政治利益盤算，對大家都是好事。

林右昌說，他20多年前就在研究討論這個議題，也的專業就是在城鄉發展、都市競爭及全球化。柯市長這樣講更不可取，就是要趁選舉的時候講，不然平時講哪有人聽，柯市長是有權力有資源的人，平常也不太會關心這些事情。

基隆 林右昌

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