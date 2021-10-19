陳紀衡對許淑華出線並不意外 盼有機會來一場君子之爭

集集鎮長陳紀衡今年九月表態要代表民進黨，參加黨內縣長初選後，上午強調自己一直是按照既定的步伐前進，對於國民黨縣長初選由許淑華出線，陳紀衡說，「和先前的預測是相符的，希望未來能和她來一場君子之爭，共同為南投縣提出更好的願景，著重更多政策的論述。」

陳紀衡去年五月加入民進黨，2014年以樹黨黨籍投入集集鎮鎮長選舉，一舉擊敗國民黨籍的時任鎮長嚴鴻邦，成為當時全台灣最年輕的鎮長，當時年僅29歲，今年九月在一片「女力競逐」的局面，突然宣布要參加黨內初選，成為目前唯一表態的男性，也是最年輕的參選人，自有其不容忽視的爆發力。

陳紀衡說，7年前，是他以素人之姿返回南投縣，登記參選集集鎮長的日子；7年後，他將「紀」續為南投縣帶來創新的思維與願景，強調「改變南投縣就是現在！」在民進黨團確定縣長初選的日子前，仍舊以既定的步伐，懷抱著對家的責任感和關懷，表態參選南投縣長，希望能得到黨內同志及縣民的支持。