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許淑華將披藍袍選南投縣長 林明溱：民意的決定

聯合報 / 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
2018年縣市長選舉，立委許淑華（左）陪爭取連任的南投縣長林明溱（中）掃街拜票。圖／擷取自「立委許淑華臉書粉絲專頁」
2018年縣市長選舉，立委許淑華（左）陪爭取連任的南投縣長林明溱（中）掃街拜票。圖／擷取自「立委許淑華臉書粉絲專頁」

國民黨南投縣長初選民調今出爐，由立委許淑華勝出，可望代表藍營出戰南投縣長；對此，南投縣長林明溱表示，這場初選過程中，3個參選人都保持極佳風度，而初選結束，提名人選確定，代表黨內整合完成，結果也代表「民意的決定」。

國民黨南投縣長初選民調16日起連續3天，由立法委員馬文君、許淑華、南投市長宋懷琳3名女將以民調產生人選，民調結果今天上午10時30分在南投縣議會公布，縣長林明溱也出席見證，最後由許淑華勝出，林也獻上祝福。

針對國民黨南投縣長提名人選，林明溱表示，黨內初選過程中，馬、許、宋3人都拚盡全力，爭取選民的支持，即便過程很激烈，大家都保持極佳風度，黨內初選結束，提名的人選確定，也宣告黨內整合完成，全黨團結一致，槍口統統對外。

而經3天電話民調，最後由許淑華勝出，將代表國民黨角逐下屆縣長，「這是民意的決定」。同時也讓他想起，幾年前，他選縣長也是在3人民調後，黨內大團結，最終以5000餘票勝出，過去經驗讓他相信「團結就是國民黨贏的策略」。

南投 民調 國民黨

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