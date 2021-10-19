趙天麟：朱立倫任命黨部主委 「作奸犯科一堆」
國民黨昨天發布縣市黨部主任委員人事案，民進黨立委趙天麟今天在臉書批評，國民黨主席朱立倫親自任命的黨部主委，作奸犯科一大堆，還有殺警惡行的，「這就是國民黨的沉淪與墮落！」
國民黨已發布16個縣市黨部主委人事。目前還有台北市、新北市、台中市、台南市、嘉義縣、花蓮縣等6縣市黨部還未底定。繼民進黨發言人周江杰表示「朱立倫顯然把國民黨的「亂鬥藍」染黑了」後，趙天麟也提出批評。
趙天麟指出，朱立倫翻基進黨立委陳柏惟已和解、未起訴的陳年舊案，用加工、抹黑的方式揚言要罷免。結果自己親自任命的黨部主委（國民黨到今天黨部主委還是主席任命，黨員沒得投票），作奸犯科一大堆，還有殺警惡行的。
趙天麟也說，民進黨現在入黨與參選黨職審查更為嚴格，持續精進改革，並強調「這就是國民黨的沈淪與墮落，一起守護陳柏惟，重重打臉政黨政治的負面指標國民黨！」。
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