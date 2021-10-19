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許淑華披藍袍選縣長 南投綠營不管對手力拚勝選

聯合報 / 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
國民黨南投縣長初選民調今出爐，由立委許淑華勝出。記者江良誠／攝影
國民黨南投縣長初選民調今出爐，由立委許淑華勝出。記者江良誠／攝影

國民黨南投縣長初選民調今出爐，由立委許淑華勝出，可望代表藍營出戰南投縣長；對此，民進黨南投縣黨部主委羅美玲說，不管對方推誰出來，民進黨態度就是全力以赴拚勝選，黨內提名縣長人選持續溝通中，11月全代會後會確定提名機制。

羅美玲表示，電話民調是國民黨的初選機制，至於結果，不管國民黨推誰出來選，民進黨的態度就是全力以赴，非常認真的準備2022年的選舉，認真的打好這一仗，以勝選為目的。

至於民進黨南投縣長人選，原本早已規畫前不分區立委、行政院中部聯合中心執行長蔡培慧代表出戰，未料集集鎮長日前掛出看板，並公開表態要參加民進黨縣長黨內初選，也打亂綠營布局，縣長推派人選如今落後國民黨，且還無法確定。

對此，羅美玲表示，民進黨11月將召開全代會，屆時才會知道黨內提名機制，但南投屬民進黨艱困選區，黨內要團結，情況能越單純越好，因此現階段就是與雙方擬參選人持續溝通協調，並希望能有好的結果。

民進黨 南投 國民黨

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