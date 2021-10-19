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因應刪Ｑ可能爭議　中選會人事同意權案立院下周二投票

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院提出中選會委員人事案，續提李進勇(圖)、陳朝建、許惠峰與陳恩民4人續任，蔡佳泓、林瓊珠因故不連任，改提名王韻茹、許雅芬2人為新任委員。立法院下周二上午行使人事同意權案。本報資料照片
行政院提出中選會委員人事案，續提李進勇(圖)、陳朝建、許惠峰與陳恩民4人續任，蔡佳泓、林瓊珠因故不連任，改提名王韻茹、許雅芬2人為新任委員。立法院下周二上午行使人事同意權案。本報資料照片

中選會正副主委李進勇、陳朝建與許惠峰等4委員任期11月3日屆滿，立法院程序委員會今天在朝野無異議下，排定下周二（26日）上午行使人事同意權，人事權同意權投票結束後再繼續行政院長施政報告總質詢。

原本立院國民黨團對相關人事有意見，但因民進黨團總召柯建銘提醒，若週六台灣基進黨立委陳柏惟罷免案投票發生爭議，必須要由中選會裁決處理，若屆時拖到正副主委及相關委員仍懸缺，恐形成僵局，國民黨團才勉強同意。

李進勇、陳朝建、委員許惠峰、陳恩民、蔡佳泓、林瓊珠等人任期於11月3日屆滿，行政院提出中選會委員人事案，續提李進勇、陳朝建、許惠峰與陳恩民4人續任，蔡佳泓、林瓊珠因故不連任，改提名王韻茹、許雅芬2人為新任委員。

陳柏惟 罷免

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