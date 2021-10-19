曾銘宗稱「最會花錢大內宣的政府」 蘇貞昌:你對文字很厲害

立委曾銘宗今天上午在立法院質詢時，稱蔡政府是「最會花錢的政府」、「最會大內宣的政府」，行政院長蘇貞昌對前者認為是「有借有還」，曾銘宗則強調，他指得不是債務，是「最會花錢」；大內宣方面，111年用了20億元政策行銷，所以是「最會大內宣」。蘇貞昌對曾銘宗說，「你對文字學很厲害」，允諾不會以政策宣傳攻擊在野黨、買網軍。

行政院長蘇貞昌今天上午到立法院報告「111年度中央總預算案」。曾銘宗先問，蔡政府是不是「最會花錢的政府？」他攤開數字說，前總統陳水扁八年舉債2兆9257億元、馬英九是2兆6378億元，現在蔡政府總統執政至今，是2兆2571億元，「請問院長，院長是否同意？蔡政府是最會花錢的政府？」

蘇貞昌說「我不贊成」，他認為數字不正確。曾銘宗則說，「這是財政部給我的資料，是預算數」，蘇貞昌則反駁，「應該要用實際發生數」。曾銘宗再回，「既然送出來，就是想花這些錢」，他認為，他的理解是，蔡政府八年之後，就會是「最會花錢的政府」。

曾銘宗說，現在已經是2兆7772億元，包含前瞻第三期2801億元，很快還會送入飛彈研發製造經費2400億元，還有111年度690億元，加起來已經2兆7772億元，「比馬政府還高」，只差795億就會超過陳水扁前總統，接下來還有兩年的借債，他肯定地說，「一定會超過陳前總統任內舉債額度」。

蘇貞昌說「你的結論不對啦！」財政部長蘇建榮說，雖然財政部是提供預算數，但根據統計，蔡政府到目前為止，特別舉債才舉了7700多億元，這期間還了4800多億元，所以淨增加才2800多億元。曾銘宗打斷他說，「預算數、實際數，我們改天再討論」，蘇貞昌也強調，蔡政府是「有借有還」。

曾銘宗也強調，「我不是說債務！是最會花錢的政府」，蘇貞昌再反駁，「用這種方式，人家也是最會還錢的政府，要不要一起講？」蘇貞昌對曾銘宗說，「你一項不吝給我們肯定和溫暖，早上我才報告，我們是20年來還債最多耶！」曾銘宗回應「那是另一個議題」。

緊接著，曾銘宗翻出下一張簡報，這次是「最會大內宣的政府」。他說，這數據也是根據預算書而來，111年預算中公務預算、基金預算，總共邊了20億元在做政策行銷，「這是不是最會做大內宣的政府？」

蘇貞昌說，「你對文字學很厲害」，他說，「立法院最大的會議室中，兩邊寫了蔣經國前總統講的：要告訴人們你做什麼，「這不是宣，是報告啦！」

曾銘宗則說，「這是假設錢能夠用在刀口上，告訴民眾你做了什麼好事情、好決策」，但我是要這些錢，用在刀口上，這要求和不合理？蘇貞昌回「合理」。曾銘宗接著說，他不希望政府再像農委會一樣亂花錢，所以他特別整理出來，明年花了20億元做政策行銷，「假設如院長說，用在刀口上，好好為政策辯論「都OK」，「但不可以拿來做攻擊在野黨、做買網軍，絕不能花錢做類似的事情。」

蘇貞昌說「不會這樣！」他還對曾銘宗說，「你跟陳主委有點不對盤，」但他說，農委會要告訴農民做什麼、要有誠意，畢竟農民那麼多，又常常發生中國大陸禁這禁那，「農委會很辛苦啦。」