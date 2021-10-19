【即時短評】許淑華出線成功超車 綠營待整合

國民黨南投縣長初選民調出爐，由立委許淑華出線，提前完成黨內整合。行政院中部服務中心執行長蔡培慧去年就由蔡英文總統欽點參選，且行政資源充沛一路領先，不過，集集鎮長陳紀衡9月宣布參選，黨內仍待整合，也讓國民黨超車成功，在南投縣長選戰布局上取得先機。

蔡培慧參選南投縣區域立委失利，轉任行政院中辦執行長被認為是一步好棋。除蔡英文力挺外，中央部會包括教育部、農委會都全力配合，在南投縣砸下龐大資源，從偏鄉校舍改善到農業、觀光補助，讓蔡培慧在基層迅速累積實力、口碑，南投基層社團都表示，蔡培慧勤跑基層要經費給經費，很難不賣綠營面子。

蔡培慧全力搶攻，激起藍營危機意識。立委許淑華、馬文君行政歷練和基層實力雄厚，但兩人都有共識，唯有團結合作，才有能力對抗蔡培慧和民進黨傾黨政資源全力輔選。

南投市長宋懷琳8月宣布參選南投縣長，在黨內團結氣氛下，她承諾只要民調公平，她會尊重規則，並全力支持勝出人選，而在民調期間，三人也維持君子之爭，只強調各自政見和施政成績，不互相攻擊、批評，讓縣長初選民調順利完成。

反觀綠營，因集集鎮長陳紀衡宣布參選縣長，出現變數。一般認為，蔡培慧出線機率高，但陳紀衡突然出招，代表黨內仍有不同意見，陳紀衡如堅持參加黨內初選，蔡培慧就得先在初選勝出，才能代表民進黨參選，為選戰增添變數。