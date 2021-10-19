黨內不滿側翼行徑 柯文哲捶桌震怒？陳智菡:被放大解讀

鏡週刊今天報導，民眾黨主席、台北市長柯文哲有意重啟LINE官方帳號，上月底邀市府及民眾黨幕僚討論社群經營，傳黨內有人不滿柯文哲側翼粉專行徑，一度讓柯文哲在會議捶桌震怒，甚至黨內有人形容柯文哲側翼是「柯文哲錦衣衛」。對此，市府發言人陳智菡表示，有人放話指柯文哲放任側翼，市府要譴責爆料文化。至於當天會議單純討論社群經營，有心人士曲解為側翼放話、黨內鬥爭，都是放大解讀。

2022選戰逼近，柯文哲有意重啟LINE官方帳號打空戰，曾協助柯文哲經營LINE社群、曾列民眾黨不分區立委提名人的吳靜怡，近日在臉書公開對柯開砲，吳靜怡在臉書寫道「柯文哲，你當著我的面捶桌子，筆蓋都飛了，捶什麼捶？喊蔡壁如，喊什麼喊？」市府最大的是平民老百姓，你對我捶什麼桌子，從來謝謝都沒說，但你必須道歉！

吳靜怡還在臉書提到，這就是很多人離開柯文哲，賭爛柯文哲和他身邊鼻涕般噁心產物一樣的道理。那些產物，就是用假帳號去留言，亂帶風向，然後再整理截圖給「皇上」，再用義勇軍假道義，塑造他人多爛、多差、多廢，還用側翼粉專盡情抹黑。

對於柯團隊成員是否有人對柯文哲側翼粉專不滿，還讓柯文哲氣到捶桌震怒？陳智菡今表示，當天會議討論熱烈，有些人情緒比較激動，但整場會議還算平和，有人可能要表達一些事情，情緒比較激動，但就是個人行為，包括北市府及民眾黨的內部會議，都尊重大家發言權，難免有各自的表述，是蠻正常狀況。

陳智菡表示，對於何時重啟柯文哲的LINE官方帳號，這部分還要進一步討論，因為重啟需涉及一筆經費，還沒有確定何時重啟，還有由誰經營？

媒體也問陳智菡，是否黨內有人質疑，柯文哲放任側翼攻擊自己人？陳智菡表示，完全沒有這樣的狀況，不知道放話哪裡來？放話文化要予以譴責，尤其那一場會議內容非常單純，是要討論社群作業，卻變相成有側翼攻擊，市長放任側翼的解讀，北市府要譴責這樣的爆料文化。