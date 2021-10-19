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許淑華將出戰南投縣長 對手蔡培慧：有競爭才有進步

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
行政院中部中心執行長蔡培慧（左）、立委許淑華（右）今年2月因紫南宮吃丁酒曾碰面合影。圖／本報資料照
行政院中部中心執行長蔡培慧（左）、立委許淑華（右）今年2月因紫南宮吃丁酒曾碰面合影。圖／本報資料照

國民黨南投縣長初選民調今出爐，由立法委員許淑華勝出，將代表藍營出戰南投縣長；對此，同樣有意參選南投縣長的民進黨前不分區立委、行政院中部聯合中心執行長蔡培慧表示，「有競爭才有進步」。

蔡培慧曾任不分區立委，2020年投入參選南投縣第一選區立委，挑戰國民黨連3屆立委馬文君，雖然失利，但開始在中部蹲點，出任行政院中部聯合中心，深耕地方，去年被蔡英文總統點名「超前部署」，為南投縣做好準備。

針對國民黨初選結果，蔡說，民主政治就是公平競爭的過程，有結果就是一個好的發展，她也樂見對手出爐，畢竟「有競爭才有進步」；此外，不論是縣民、國人，甚至任何一個人都是期待專業，且有實力提出南投願景的人來參選縣長。

蔡表示，不管是對南投縣未來的長照、兒童等照顧及各面向政策都已有完善規畫，她希望許淑華也能提出政見，她樂於接受挑戰，畢竟「有競爭才有進步」，也才能讓南投縣更好。

南投 國民黨 行政院

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