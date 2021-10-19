民進黨花蓮議員莊枝財今宣布屆退 指定交棒巿代胡仁順

縱橫花蓮政壇近30年、資深民進黨民主老兵莊枝財，今天發出引退宣言，將把縣議員席次交棒給市民代表胡仁順。由於莊枝財在議會質詢犀利，被稱「大砲議員」，突然引退讓外界覺得可惜。

莊枝財坦言，自己長期有氣喘毛病，且「美好的一仗已經打過了」，未來要交棒給年輕後進，他退而不休會「全力輔佐、奉陪到底」，至於還有1年多任期，「選民服務不打烊、監督縣政不打折」會持續服務到任期最後一天。

68歲的莊枝財歷任3屆市民代表、4屆縣議員，本屆他一度以些微差距高票落選，後因同黨施金樹因案入監，遞補就任，維持一貫認真態度，監督縣政。

儘管藍營長期在花蓮執政，也是縣議會多數，莊枝財以敢言著稱，質詢相當犀利，被稱大砲議員，4年前還曾將「龍袍」、「聖旨」等道具搬入議事廳，諷刺當時的縣長傅崐萁是「花蓮皇」。

不過，他也曾因捲入LED路燈採購收受回扣案，5年前與多位前任縣議員遭新北地方法院一審宣判，莊枝財遭判刑7年6個月，全案仍在訴訟中。

今天是花蓮縣議會第19屆第17次臨時大會開議第一天，莊枝財選在縣議會簡報室，宣告這屆任期屆滿後不再參選，交棒給胡仁順，延續民主香火。他說，選在這個時間點宣布，讓年輕人有多些時間準備。

他也利用今天宣布引退機會，向外界介紹多位有意投入明年底選舉的民進黨內新生代，包括現任市民代表謝豪杰、縣議員張美慧助理張奕，縣黨部專員林巾文、縣黨部原民事務部主任林資斌、立委范雲花蓮服務處助理王格致、立委伍麗華花蓮聯絡站助理高維寧，以及莊枝財助理莊承昱、歐桑美食創辦人歐彥志。

莊枝財說，他的議員生涯橫跨6屆縣長，一路走來始終如一，就是要監督縣政，為人民喉舌。他對教育議題十分關心，促成「家長會制度化」、「花蓮縣教師遴選統一回歸教育處」，是代表作。

他表示，30年民代生涯，從少壯議員成為老將，是時候把對花蓮民主的理想和堅持交棒給年輕世代，尤其花蓮政治生態特殊，雖然民進黨兩度中央執政，花蓮仍是艱困選區，因此他認為現階段最重要的課題是壯大基層，此時交棒他可以專心輔佐，更向外界喊話「給民進黨年輕人多一些機會」。