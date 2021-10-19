快訊

看1圖決定買哪個？AirPods 3加量不加價多了這些功能

謝長廷參加救國團 徐國勇還找到另一半 今卻成清算者？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨花蓮議員莊枝財今宣布屆退 指定交棒巿代胡仁順

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮資深民進黨縣議員莊枝財（左）今天宣布任期屆滿不再參選，交棒給同黨花蓮市代胡仁順。記者王燕華／攝影
花蓮資深民進黨縣議員莊枝財（左）今天宣布任期屆滿不再參選，交棒給同黨花蓮市代胡仁順。記者王燕華／攝影

縱橫花蓮政壇近30年、資深民進黨民主老兵莊枝財，今天發出引退宣言，將把縣議員席次交棒給市民代表胡仁順。由於莊枝財在議會質詢犀利，被稱「大砲議員」，突然引退讓外界覺得可惜。

莊枝財坦言，自己長期有氣喘毛病，且「美好的一仗已經打過了」，未來要交棒給年輕後進，他退而不休會「全力輔佐、奉陪到底」，至於還有1年多任期，「選民服務不打烊、監督縣政不打折」會持續服務到任期最後一天。

68歲的莊枝財歷任3屆市民代表、4屆縣議員，本屆他一度以些微差距高票落選，後因同黨施金樹因案入監，遞補就任，維持一貫認真態度，監督縣政。

儘管藍營長期在花蓮執政，也是縣議會多數，莊枝財以敢言著稱，質詢相當犀利，被稱大砲議員，4年前還曾將「龍袍」、「聖旨」等道具搬入議事廳，諷刺當時的縣長傅崐萁是「花蓮皇」。

不過，他也曾因捲入LED路燈採購收受回扣案，5年前與多位前任縣議員遭新北地方法院一審宣判，莊枝財遭判刑7年6個月，全案仍在訴訟中。

今天是花蓮縣議會第19屆第17次臨時大會開議第一天，莊枝財選在縣議會簡報室，宣告這屆任期屆滿後不再參選，交棒給胡仁順，延續民主香火。他說，選在這個時間點宣布，讓年輕人有多些時間準備。

他也利用今天宣布引退機會，向外界介紹多位有意投入明年底選舉的民進黨內新生代，包括現任市民代表謝豪杰、縣議員張美慧助理張奕，縣黨部專員林巾文、縣黨部原民事務部主任林資斌、立委范雲花蓮服務處助理王格致、立委伍麗華花蓮聯絡站助理高維寧，以及莊枝財助理莊承昱、歐桑美食創辦人歐彥志。

莊枝財說，他的議員生涯橫跨6屆縣長，一路走來始終如一，就是要監督縣政，為人民喉舌。他對教育議題十分關心，促成「家長會制度化」、「花蓮縣教師遴選統一回歸教育處」，是代表作。

他表示，30年民代生涯，從少壯議員成為老將，是時候把對花蓮民主的理想和堅持交棒給年輕世代，尤其花蓮政治生態特殊，雖然民進黨兩度中央執政，花蓮仍是艱困選區，因此他認為現階段最重要的課題是壯大基層，此時交棒他可以專心輔佐，更向外界喊話「給民進黨年輕人多一些機會」。

莊枝財說，近年健康狀態不比從前，尤其氣喘問題相當困擾，前幾年因氣胸開刀「命是撿回來的」，他覺得「美好的仗已經打過了」，選擇兩屆代表、38歲的胡仁順交棒，是認為胡非常認真、踏實、做事細心個性謙和，一定能做好議員的工作。也強調剩餘任期仍會持續服務選民，「選民服務不打烊、監督縣政不打折」。

縣議員莊枝財4年前曾將龍袍和聖旨搬入議事廳，諷刺當時的縣長傅崐萁是「花蓮皇」。圖／報系資料照片
縣議員莊枝財4年前曾將龍袍和聖旨搬入議事廳，諷刺當時的縣長傅崐萁是「花蓮皇」。圖／報系資料照片
花蓮資深民進黨縣議員莊枝財（前排左2）今天宣布將交棒給市民代表胡仁順（前排中），也向外界介紹黨內新生代，呼籲支持。記者王燕華／攝影
花蓮資深民進黨縣議員莊枝財（前排左2）今天宣布將交棒給市民代表胡仁順（前排中），也向外界介紹黨內新生代，呼籲支持。記者王燕華／攝影
花蓮資深民進黨縣議員莊枝財（左2）栽培黨內新生代不遺餘力，今天表示將退而不休，全力輔佐，奉陪到底。記者王燕華／攝影
花蓮資深民進黨縣議員莊枝財（左2）栽培黨內新生代不遺餘力，今天表示將退而不休，全力輔佐，奉陪到底。記者王燕華／攝影
縣議員莊枝財問政犀利，4年前曾將龍袍和聖旨搬入議事廳，諷刺當時的縣長傅崐萁是「花蓮皇」。圖／報系資料照片
縣議員莊枝財問政犀利，4年前曾將龍袍和聖旨搬入議事廳，諷刺當時的縣長傅崐萁是「花蓮皇」。圖／報系資料照片

花蓮 民進黨 氣喘

延伸閱讀

找到了！花蓮高中生落海2天 卡消波塊不幸溺斃

花蓮偏鄉學習資源不足 企業捐縣府買補足設備

凌濤：黃國書就是民進黨利用轉型正義權力鬥爭的產物

花蓮偏鄉學習資源不足 企業捐200台平板助學

相關新聞

民進黨花蓮議員莊枝財今宣布屆退 指定交棒巿代胡仁順

縱橫花蓮政壇近30年、資深民進黨民主老兵莊枝財，今天發出引退宣言，將把縣議員席次交棒給市民代表胡仁順。由於莊枝財在議會質...

南投縣長初選前民調勝出　許淑華：服務南投是唯一工作

國民黨南投縣長初選前協調民調結果今天出爐，由「神力女超人」的立委許淑華勝出出線。許勝出後臉書發出聲明表示，感謝南投鄉親一...

蔡英文、謝長廷昔都參加救國團 徐國勇還找到另一半 今卻成清算者？

行政院不當黨產委員會今天上午舉行救國團財產是否為不當取得黨產聽證會，救國團展開自救行動，除了力證黨產會調查報告所列22筆不動產，財產來源正當合理，救國團最近整理資料也發現，包括蔡英文總統、總統府秘書長李大維、駐日代表謝長廷等民進黨重要政治人物，早期都有參加救國團活動的紀錄，還有人因此找到人生伴侶。救國團強調，「救國團超越黨派，蔡總統他們都認證！」現在卻成了「被遺忘的真相」。...

綠營提行政區重劃 藍議員批:當作生涯規劃、扮家家酒

新竹市長林智堅、基隆市長林右昌陸續提出要升格縣市，新北市議員陳偉杰批評，無論是新竹或是基隆，都是到第八年即將屆滿才提出，...

影／國民黨南投縣長民調許淑華勝出 有望代表出戰2022

國民黨南投縣長初選民調16日起連續3天，由立法委員馬文君、許淑華、南投市長宋懷琳三名女將以民調產生人選，民調結果今天上午...

基隆市變北海市？ 縣市升格已成民進黨操弄選舉工具

繼新竹市長林智堅拋出新竹市合併新竹縣升格後，基隆市長林右昌也拋出基隆併新北北海岸與東北角7區成立北海市，或併汐止台北成立大台北市等構想，力求基隆升格為直轄市，巧合的是，兩人都選在無法連任前夕，希望創造新位子延續自己政治生命，地方行政區域畫分竟成為民進黨政治人物操弄選舉的工具，這種赤裸裸的假重畫、真奪權計畫，不僅視國土計畫法為無物，更暴露出執政黨為求位子不擇手段的本質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。