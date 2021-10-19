南投縣長初選前民調勝出 許淑華：服務南投是唯一工作
國民黨南投縣長初選前協調民調結果今天出爐，由「神力女超人」的立委許淑華勝出出線。許勝出後臉書發出聲明表示，感謝南投鄉親一路支持，從政20年間，無論擔任什麼職務，服務熱愛的南投，是她唯一的工作，也是不變的承諾。
依據縣黨部主持的協議，今天協調民調出爐後，待國民黨舉辦正式南投縣長初選時，民調落敗的立委馬文君與南投市長宋懷琳將不再參與。
許淑華表示，感謝馬文君與宋懷琳兩位可敬的初選前民調夥伴，共同堅持南投人樸實精神，進行一場展現民主底蘊的選舉，不見漫天黑函、沒有惡意攻擊，讓選民看到我們擘劃未來地方發展的藍圖是最佳典範。
許淑華說，後疫情時代南投將面對全新挑戰，讓我們一起從投開始，打造令人嚮往的宜居城市。
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