綠營提行政區重劃 藍議員批:當作生涯規劃、扮家家酒

新竹市長林智堅、基隆市長林右昌陸續提出要升格縣市，新北市議員陳偉杰批評，無論是新竹或是基隆，都是到第八年即將屆滿才提出，單純是為了選舉續任求官外，完全看不出為台灣國土規劃做完整思考。這些民進黨政治菁英把升格當成扮家家酒，把行政區劃當成生涯規劃，其心可議。

陳偉杰表示，林右昌規劃出兩種區域重劃方案，各有其個人目的。一是以基隆市為主體，合併新北市東北角及北海岸七個行政區為「北海市」；二是將基隆市與汐止、台北市合併為「大台北市」，這兩種規劃天差地別，人口結構與機能完全不同。

第一種是瓜分新北觀光區併入基隆，目的是以選舉再延續他的基隆市長生涯；第二種則是老調重彈，把基隆併給台北市，目的是在卸任前爭取話語權，至少可以提醒民進黨中央，基隆還有個林右昌，卸任後可以向中央求官做。

民進黨執政縣市各自提出，修法因人設事也不同調，顯然連民進黨自家內部都還未有定論，只是為了各自的政治生命自圓其說且躁進合併。陳偉杰說，推動升格不是不行，但為了選舉而才因人設事、吃像難看真的非常不好。

陳偉杰表示，行政區劃是國家大計不是扮家家酒，過去在研究生時期就針對此議題整理過許多資料。行政區劃牽涉到人文、歷史、地理、風俗習慣等各種因素，且要考慮到當地民眾生活圈的感受，再清楚告訴民眾政府規劃的依據與目的，並爭取民意的支持，以民意為依歸。過去學界已經對行政區劃提出很多概念及想法，但每次推動到一半就無疾而終。

陳偉杰直言，行政區劃需要進行長期評估、審慎規劃，也是很多人的理想，若是排除選舉考量，的確是可以設定目標期限，逐步落實。但卸任前才提出，只是單純政客性的選舉考量，把行政區劃當成個人生涯規劃，根本無視民意，若讓這些短視的民進黨政治人物恣意妄為，台灣未來將後悔莫及，不得不慎。