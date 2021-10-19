影／國民黨南投縣長民調許淑華勝出 有望代表出戰2022

國民黨南投縣長初選民調16日起連續3天，由立法委員馬文君、許淑華、南投市長宋懷琳三名女將以民調產生人選，民調結果今天上午10時30分在南投縣議會公布，由許淑華勝出，後續將由縣黨部送中央黨部，做為南投縣長提名依據。

而國民黨南投縣長初選電話民調由3位參選人各選1家民調公司，自16日晚間6點到9點半間舉行，全部採市內電話民調，並於今天上午10點半由縣議會國民黨團公布民調結果，由民調最高者勝出，過程公平、公正、公開。

議長何勝豐說，今天民調初選順利結束，是好不容易才能現在的圓滿結局，也是國民黨努力的開始，盼林明溱縣長7年來率領縣府團隊的成果，未來能讓選舉後接手的候選人繼續為南投縣打拚，也感謝3位參選人共識及忍耐，才有今天的圓滿結果。