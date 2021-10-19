林右昌拋大基隆升格 蘇貞昌：要全盤考量
基隆市長林右昌再拋基隆、汐止、台北合併升格「大台北市」、或整合新北七個區成立「北海市」。行政院長蘇貞昌今天在立法院答詢時表示，還是要依據地方民意、大家的意見，以及國家整體發展和相關法律規範，都要全盤考量。
蘇貞昌今與行政院主計長朱澤民、財政部長蘇建榮等閣員，列席報告「111年度中央政府總預算案」並備詢。
民眾黨立委邱臣遠質詢時問及行政院對近日地方合併升格的看法。蘇貞昌說，台灣隨著都市變化快速，各地產業不同、人口移居等，確實不斷在變化。相關首長由自身經驗提出的觀點，行政院都非常注重。
蘇貞昌表示，總體來說，還是要依據地方民意、大家的意見，以及國家整體發展和相關法律規範，都要全盤考量。
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