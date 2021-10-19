111年度中央總預算案 社會福利支出6018億最多

立法院院會今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。根據報告，各項政事別支出以社會福利支出6018億元，占26.6％居首位。

其次是教育文化支出編列4561億元，占20.1％；國防支出編列3547億元，占15.7％；經濟發展支出2607億，占11.5％。朱澤民說，歲出增列1262億元，以社會福利支出增加430億，主要是增列我國少子女化對策計畫、撥補勞工保險基金，以及新增新冠肺炎防治等經費。

111年度中央政府總預算案附屬單位預算118單位，總收入5兆6195億元，總支出5兆3751億元，淨利2444億元、盈餘繳庫2249億元。主要是中央銀行金融保險成本減少、淨利增加，以及桃園機場公司受新冠肺炎影響，旅運量下季淨利減少，增減互抵所致。

其次，盈餘繳庫是因中央銀行增加繳庫所致；至於固定資產2901億，增加202億元，則是台電公司為穩定供電、推動綠能建設，以及桃機辦理機場航站建設，增加投資所致。111年度主要投資項目，包含電力擴充、天然氣產能擴充、改善供水、鐵道、機場建設等。

非營業特種基金方面，業務總收入3兆836億元，業務總支出3兆378元，賸餘458億，比本年度884億元減少426億元。主要是國軍營舍及設施改建基金減少處分不適用營地與增加營舍及職務宿舍興建案，由剩餘轉為短絀所致。

賸餘繳庫225億、減少33億，主要是國家發展基金減少繳庫。另外，固定資產減少29.9%則是因減少桃園航空城機場園區用地取得一次性經費612億元所致。111年主要投資項目包括交通建設、港灣開發、科學園區開發及教學及醫療設施等。

債務管控方面，蘇建榮說，111年度債務舉借數3023億元，預估111年底中央政府1年以上公共債務未償餘額6兆5797億元，占前3年度名目國內生產毛額平均數32.8％，句債務存量40.6％上限，尚有7.8個百分點。

蘇建榮說，111年度歲入成長9％，高於歲出成長率5.9％，期中稅課收入成長達11.9％，占整體歲入比率達83.9％，均為20年來最高，有助縮小歲入歲出差短。另債務還本編列960億，亦為20年來新高，顯示政府對還債的決心。