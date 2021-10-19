出席民眾黨屏東黨部成立 蘇震清：仍配合民進黨團運作

民眾黨前天成立屏東地方黨部，已退出民進黨的立委蘇震清也到場致意，引發地方討論。蘇震清表示，目前並無加入民眾黨規劃，還是配合民進黨黨團的運作。

蘇震清指出，當天之所以會出席民眾黨屏東黨部成立大會，是受地方友好人士邀請，在屏東跟自己接觸過的人都知道，自己為鄉親的服務，從來都不分黨派、不分顏色，只要是對的事情、有道理的事情，都會全力的給予協助，我想是這個原因，所以才會邀請我出席。

蘇震清說，至於有人問會不會加入民眾黨，答案是目前無此規劃。近年來受到非常嚴重的人格抹黑，接二連三，部分案件都已經在司法上一一證明清白，然而最近的SOGO案引起相當大的社會關注，自己承受了許多不是事實的指控，但仍對自己清白有信心，有時政治就是如此無情，為了不讓自己熱愛的黨遭受牽連，才選擇退黨成為無黨籍，但在立院仍全力配合民進黨團運作。

蘇震清說，對於民眾黨在屏東成立黨部，當然給予祝福，因為這就是民主應該有價值，多元的聲音、多元的意見，彼此之間都互相尊重，只要是跟人民站在一起，讓屏東更好，都給予支持。