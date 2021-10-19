明年總預算編列2兆2621億元增5.9％ 蘇貞昌：壯大台灣

行政院長蘇貞昌今天上午到立法院報告「111年度中央總預算案」，111年度總預算案歲出編列2兆2621億元，比本年度增加1262億元，約增5.9％。蘇貞昌說，明年中央政府總預算在衡諸國內外經濟情勢、兼顧疫情因應、未來施政重點與國家發展需要，具有「還債金額20年來新高」、「擴大照顧國人、壯大台灣」以及持續加碼挹注地方」等三項特點。

立法院院會今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。

蘇貞昌表示，疫情肆虐，全球確診超過2億4千萬人、死亡超過490萬人，也對國際政經局勢帶來巨大衝擊及深遠影響，我國團結抗議，加以防疫、紓困、振興措施到位，今年經濟成長率可望創下11年新高，平均每人GDP也將超過3萬2000美元。今年全球經濟正成長5.5％，明年也將持續擴張格局，預測成長4.3％，但疫情仍是個擾全球景氣關鍵指數。

根據報告，111年度總預算案，歲入編列2兆239億元，較110年度增加1857億元，增加9％；歲出編列2兆2621億元，增加1262億元、5.9％，歲入歲出差短230億元，共須融資調度1190億元，以舉借債務690億元，以移用以前年度歲計賸餘500億元支應，達成「歲出增幅未超過歲入成長率、歲入歲出差短縮減、債務還本增加」目標。

蘇貞昌表示，110年度歲出編製重點在於，加速公共建設投資，強固關鍵基礎建設；貫徹產業轉型升級，提升全球經濟戰略地位；厚植國防能量，增進國際合作；優化多元教育環境，加速前瞻科研人才布局；周延全齡照顧，打造富足樂活社會；完善社會安全網絡，建構安居樂業環境；保障地方財源，均衡市縣發展。

一、加速公共建設投資，編列公共建設計畫經費1466億元，加計前瞻建設基礎計畫第3期特別預算編列857億元，合共2323億元，較本年度基礎增加46億元，約增2％。

二、產業轉型，政府在「五加二」產業創新計畫基礎上，推動六大核心戰略產業，推動經費191億元，加計前瞻預算編列61億元、營業與非營業特種基金編列28億元，合計280億元，較本年度相同基礎增加86億元，約增44.2％。

三、國防部主管預算編列3726億元，較本年度增加108億元，約增3％，主要是增列軍事投資計畫及武器裝備維持經費等。加計新式戰機採購特別預算401億元，合計4127億元，較本年度增加219億元，約增5.6％。外交部則編列305億元，增加13億元4.6%。

四、教育方面經費編列2733億元，加計中央對地方政府一般教育補助款501億，合計3234億，增加166億約5.4％。科技發展計畫1063億，加計前瞻201億、國防科技138億、營業與非營業特種基金250億，合共1652億，增加173億約增11.7％。

五、少子化對策計畫經費編列802億元，加計前瞻預算編列8億元、非營業特種基金54億元，合共864億元，較本年度增加272億元，約增46.2％。高齡方面，長照服務經費607億元，增加78億元，約增14.7％。

六、社會安全網第二期經費47億元，增加29億元、約增152.7％。另，反毒經費1166億，加計前瞻預算5億、特種基金7億，合計1178億，增加3.7％。

七、為提升地方財政自主程度，對地方政府一般性補助款編列1965億元，增加72億、約增3.8％，主要是增家國民中小學冷氣雜費與維護費補助、偏鄉學校中央廚房相關維運經費等。整體中央對地方財源協助合共5159億，增加293億、增6％，比蔡總統上任的2016年，增加939億元。

蘇貞昌還特別說，截至今年九月底止，債務未償餘額實際數為5兆6898億元，與2016年5月底的5兆3988億元相較，5年淨增加2910億元，「整體債務規模仍受嚴密控管」。