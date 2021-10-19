林右昌也推區域整併　孫大千：綠營任滿縣市長死賴不走

民進黨部分縣市長任期將滿，繼新竹市長林智堅主張竹竹合併升格後，基隆市長林右昌也提出北北基整併構想。前立委孫大千上午在臉書批評，難道推動縣市合併升格已成為民進黨任期屆滿的地方首長死賴著不走的唯一方法？

孫大千質疑，林右昌提出來的，不管是大台北市，或者是大基隆市的構想，真正的目的是為了城市治理，還是為了自己權力慾望？繼林智堅之後，林右昌再一次的讓台灣人民見識到政客設計盤算自己政治出路的醜陋嘴臉。

孫大千表示，林右昌明明已任兩屆基隆市長，基隆市合併方案為何不在過去7年中推動，偏要等到兩任將屆滿無處可去時，才忽然想到基隆市應與北北基合併升格？

孫大千舉例，倘若把基隆市和新北市東北角七區合併成為大基隆市，林右昌當然可以順理成章再繼續參選市長，同時，那七區的選民結構也是有利於民進黨，林右昌自然穩操勝券。

孫大千說，若把基隆市和台北市合併成為大台北市，更是如了林右昌多年夢想，讓他得以順利角逐大台北市的市長。看懂了嗎？不管是哪一個方案，最後的贏家都是林右昌自己。