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林右昌拋「北海市」 孫大千批：任期滿 死賴著不走？

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

新竹市長林智堅拋出「大新竹」構想，台灣行政區域劃分問題再次浮上檯面。基隆市長林右昌也說，北北基未來區域重劃改成「大基隆」或「大台北」，都比現況好。對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，繼林智堅之後，林右昌再一次的讓台灣人民見識到政客設計盤算自己政治出路的醜陋嘴臉。

孫大千說，明明擔任了兩屆基隆市長，為什麼不在過去七年的日子中推動基隆市的合併方案，偏偏要等到自己坐滿兩任無處可去的時候，才忽然想到基隆市應該要合併升格呢？林右昌提出來的，不管是大台北市，或者是大基隆市的構想，真正的目的是為了城市治理，還是為了自己的權力慾望？

孫大千表示，倘若把基隆市和新北市東北角七區合併成為大基隆市，林右昌當然可以順理成章再繼續參選市長，同時，那七區的選民結構也是有利於民進黨，林右昌自然穩操勝券。若是把基隆市和台北市合併成為大台北市，更是如了林右昌多年的夢想，讓他得以順利角逐大台北市的市長。看懂了嗎？不管是哪一個方案，最後的贏家都是林右昌自己。

孫大千說，難道推動縣市合併升格已經成為了民進黨任期屆滿的地方首長死賴著不走的唯一方法嗎？

基隆 林右昌

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