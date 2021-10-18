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網紅小玉賣「換臉不雅片」百人受害　總統說話了！擬推動修法

「不要去騷擾我的父母親」 高中同學為批評陳柏惟道歉

網紅小玉偷臉製謎片牟利 蔡英文：修法遏止科技犯罪

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
蔡英文總統。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

百萬網紅小玉涉嫌利用「Deepfake（深偽）」人工智慧技術偷換人臉製作不雅影片牟利，震驚社會。蔡英文總統今晚在臉書表示，政府將重新盤點法規，研擬推動修法工作。同時，她也想呼籲網路平台業者，應該多關心這類新型科技犯罪行為，「我們都有責任阻止錯假影像傷害無辜的人。」

蔡總統說，今天網路上最大關鍵字叫做「Deepfake」，她也想請大家一起來關注這件事情。有人涉嫌利用科技軟體，製作換臉不雅影片在網路上牟利，造成許多人受害，使用的就是這種科技。

蔡總統表示，科技的運用，是為了創造人類更好的生活，而非用來傷害他人。「這些受害者，可能是你我關心的對象，也可能是你我的親友，我們不能坐視這樣的事情發生。」

蔡總統也說，台灣一直面臨假影片、假訊息的威脅，這些都是利用科技造假、威脅民主制度的挑戰。「尤其疫情期間，我們看到大量假訊息的流傳，試圖擾亂人心、影響防疫工作。這些假訊息和影片有一天都可能傷害到你我。」

蔡總統指出，從幾年前開始，政府就積極展開作為，強化科技犯罪防制工作。除了各單位在社群網路上，對於假訊息進行即時澄清，調查局也成立資安工作站，進一步提升政府打擊各類網路犯罪的能力。「針對換臉色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，我們會重新盤點法規，研擬推動修法工作。同時，我也想呼籲網路平台業者，應該多關心這類新型科技犯罪行為，我們都有責任阻止錯假影像傷害無辜的人。台灣的民主自由面臨許多挑戰，需要所有人來捍衛，請大家一起關注分享，一起遏止科技犯罪。」

小玉盜用名人圖像製成A片主角，蔡英文總統今晚在臉書表示，「我們都有責任阻止錯假影像傷害無辜的人」。　圖／取自蔡英文臉書　
小玉盜用名人圖像製成A片主角，蔡英文總統今晚在臉書表示，「我們都有責任阻止錯假影像傷害無辜的人」。　圖／取自蔡英文臉書　

假訊息 網紅 蔡英文

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