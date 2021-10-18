網紅小玉偷臉製謎片牟利 蔡英文：修法遏止科技犯罪

百萬網紅小玉涉嫌利用「Deepfake（深偽）」人工智慧技術偷換人臉製作不雅影片牟利，震驚社會。蔡英文總統今晚在臉書表示，政府將重新盤點法規，研擬推動修法工作。同時，她也想呼籲網路平台業者，應該多關心這類新型科技犯罪行為，「我們都有責任阻止錯假影像傷害無辜的人。」

蔡總統說，今天網路上最大關鍵字叫做「Deepfake」，她也想請大家一起來關注這件事情。有人涉嫌利用科技軟體，製作換臉不雅影片在網路上牟利，造成許多人受害，使用的就是這種科技。

蔡總統表示，科技的運用，是為了創造人類更好的生活，而非用來傷害他人。「這些受害者，可能是你我關心的對象，也可能是你我的親友，我們不能坐視這樣的事情發生。」

蔡總統也說，台灣一直面臨假影片、假訊息的威脅，這些都是利用科技造假、威脅民主制度的挑戰。「尤其疫情期間，我們看到大量假訊息的流傳，試圖擾亂人心、影響防疫工作。這些假訊息和影片有一天都可能傷害到你我。」