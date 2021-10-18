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傳明年訪美？ 柯文哲：了解美國和被了解都必要

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席、台北市長柯文哲。圖／民眾黨提供
民眾黨主席、台北市長柯文哲。圖／民眾黨提供

台北市長柯文哲今天被問及，傳出明年3月將出訪美國，也要求民眾黨立委明年1月先行前往美國參訪，被解讀為2024起手式，對此，柯文哲今天表示，去年民眾黨立院黨團成立，當時他就交代要去美國訪問，畢竟美國還是影響台灣最重大國家，不管是了解美國，還是被美國了解，都是必要的。

柯文哲表示，這是去年就既定的行程，只是因為疫情卡住才會一拖再拖。

柯文哲也說，由於現在不曉得疫情還要持續多久，原則上只要疫情解封，開始允許國際旅行後，還是主張立院黨團要去美國拜訪。

因受疫情影響，柯文哲從去年起取消所有出訪安排，今天柯文哲被問到是否明年3月將出訪美國，柯文哲說，去年就有交代立院黨團要去美國訪問，畢竟美國還是影響台灣最重大國家，不管是了解美國，還是被美國了解，都是必要的。

美國 柯文哲 疫情

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