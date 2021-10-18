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10年前的迴力鏢 林為洲：請陳其邁為城中城大火負起責任

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委林為洲。 圖／取自林為洲臉書
國民黨立委林為洲。 圖／取自林為洲臉書

高雄城中城大火造成重大傷亡。國民黨立委林為洲表示，10年前，台中阿拉夜店大火造成9死13傷，時任立委陳其邁砲轟台中市長胡志強「死幾個才要負責？」對照此刻如此悲痛之憾事，當年打的迴力鏢，反彈到現任高雄市長陳其邁身上，請民進黨不要再雙標，為自己說過的話負責。

林為洲今在立法院內政委員會質詢時指出，一夜惡火燒出危老與弱勢悲歌，城中城雜亂昏暗，當地居民表示自小被長輩提點要繞道而行，廢棄樓層雜物堆積宛如廢墟，長期未妥善管理，高雄市府22年來對於16樓以下的建物，未設立查驗期程規定，得過且過的消極態度令人寒心。

林為洲指出，高雄市府今年5月、10月12日曾執行公安與消防檢查，但實情是，因出入口、消防通道設有柵欄，屢次公安檢查未果，卻僅張貼公告即表示已有作為，實在令人不敢恭維，難道當地居民面對危樓可以繞過去，高雄市府也能繞過去？

內政部長徐國勇答詢時表示，周五將與各縣市政府召開公安會議時，依照公安疑慮、屋齡老舊、未有管委會、公安消安曾具不良記錄，以及達一定戶數之建物，明列標準以輕重緩急安排強制查驗公安與消防安全，盤點全台複合式建築。

林為洲說，尤以住商混合大樓，商場已停用者應優先介入檢驗，不需等修法或都更，僅依現行規定即可排除妨礙通道、公安與消安等，20年來有法律沒落實執行，發生事故更令人痛心；若是事發2日前消防安檢時曾更積極作為，恐怕不會如此嚴重傷亡。

林為洲說，對照此刻如此悲痛之憾事，10年前打的迴力鏢反彈到陳其邁身上，眾多民眾都在問，46條人命，陳其邁不該負責嗎？嚴以律人外更要嚴以律己，請民進黨不要再雙標，為自己說過的話負責，為高雄市府不積極作為造成無辜枉死的性命，下台負責。

高雄城中城 火災

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