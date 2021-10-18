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林右昌拋大台北市！柯文哲：六都已不太健康還加七都？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影
台北市長柯文哲。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影

基隆市長林右昌再拋基隆汐止台北合併升格「大台北市」、或整合新北七個區成立「北海市」。台北市長柯文哲說，台灣已搞出一個六都，這顯然是因人設事，或因政治需要，千萬不要選舉到，在已經不太健康的六都上，還加第七都。「不要在錯誤上面，增加更多錯誤」，「奇怪，選舉前一年才開始談，這都不對」。

柯文哲說，台灣要國土規畫、甚至行政區重劃，這是對的，不過過去台灣已經搞出一個六都，台灣需要六都嗎？這顯然是因人設事，或是因為政治上需要去做，這是不對的。

柯文哲說，他的結論是，台灣的國土規畫、行政區重劃需要慎重考慮，需要長遠規畫，千萬不要選舉到了，搞什麼縣市合併或升格，在已不太健康的六都架構上，還要加第七都，他認為這個不可取。

對於新竹市長林智堅先拋竹竹合併、基隆市長林右昌又拋出大台北市，這是否為民進黨的政治操作？柯文哲說，目前六都架構已不對，包括中央與地方財政劃分一定要修，不過六都已經是錯的，不要在錯誤上面，增加更多錯誤，不要選舉到了就談合併，怎麼平常都怎麼不談？「奇怪，選舉到了，前一年才開始談，這都不對」。

柯文哲 基隆

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