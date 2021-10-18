修法為軍職教授著想 蔡適應暫撤軍事教育條例修正草案

民進黨立委蔡適應等22位綠營立委近日在立法院提出「軍事教育條例」第8條修正草案，蔡適應今天表示，此案實則是希望讓軍事院校內學術表現傑出的軍職教授能適才適所，但修正案產生許多討論，他今天將先撤案，後續再就修法廣泛蒐集意見。

蔡適應近日提出法律修正案草案，內容表示，鑑於軍事教育條例中部分軍事學校得授予學位，實為我國教育體系一環，儘管條例第8條賦予國防部聘用文職人員擔任校長、副校長、教育長法源，但國防部長期聘用軍職人員擔任，不僅未納入民間專業教育人士，許多人民背景更與民間學校有所落差，因此增訂「軍事教育條例」第8條修正草案，將軍事學校校長、副校長、教育長、政戰主任原由國防部任免、並得聘職文職人員的條款，增改為「基礎教育學校校長、副校長、教育長應依教育人員任用條例規定辦理」。

「教育人員任用條例」是教育部用來規範民間各級學校校長資格，內容規定大學校長任用資格，除須有碩博士資格，或有教授行政工作資歷，「或曾任政務官兩年以上，並具有教授資格，成績優良者」等也能出任，被批評有政治動機。

蔡適應今天澄清表示，他關注軍事教育許久，此次提案訴求考量辦理基礎教育的軍事學校得授予學位，屬於我國正式教育體系一環，擔任校長、副校長、教育長等職位人員，其條件應更嚴謹，並貼近民間學校標準，以符合各界對人才培訓期待。

蔡適應說，軍事院校內有許多學術表現傑出的軍職教授，往往許多人卻因為升遷因素不得不退伍，十分可惜，因此他認為適才適所相當重要，如此不僅可精進教育內容，亦可為軍校交流提前作出準備。

蔡適應也表示，儘管如此，由於衍生許多討論，今天他會先撤案，廣泛就教和蒐集意見後，再視需要進行後續發展。