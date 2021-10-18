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過度捕撈衝擊海洋生態 跨黨派立委籲終止有害漁業補貼

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
環境正義基金會今與民進黨立委范雲、洪申翰及時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如、漁工人權組織、英屬哥倫比亞大學Rashid Sumaila教授舉行記者會，呼籲包含台灣在內的主要漁業國家，透過終止國內有害漁業補貼，表達支持WTO終止有害補貼的貿易協定，確保海洋永續發展。圖／蔡壁如辦公室提供
環境正義基金會今與民進黨立委范雲、洪申翰及時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如、漁工人權組織、英屬哥倫比亞大學Rashid Sumaila教授舉行記者會，呼籲包含台灣在內的主要漁業國家，透過終止國內有害漁業補貼，表達支持WTO終止有害補貼的貿易協定，確保海洋永續發展。圖／蔡壁如辦公室提供

漁業署長期投入大量預算補貼漁船用油以及漁船升級，目的是為了讓台灣漁業能更加具有競爭力，卻可能反而助長非法捕魚行為。環境正義基金會今與跨黨派立委、公民團體舉行記者會，呼籲擁有全球第二大遠洋漁船船隊、身為第八大補貼國的台灣，應透過終止有害漁業補貼，避免破壞海洋生態，並助於魚類群體復甦，提高海洋面對氣候變遷的韌性。

距離世界貿易組織(WTO)部長會議只剩6周，環境正義基金會今與民進黨立委范雲、洪申翰及時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如、漁工人權組織、英屬哥倫比亞大學Rashid Sumaila教授舉行記者會，呼籲包含台灣在內的主要漁業國家，透過終止國內有害漁業補貼，表達支持WTO終止有害補貼的貿易協定，確保海洋永續發展。

環境正義基金會指出，過度捕撈是對海洋生物多樣性的最大威脅，而關鍵驅動力就是有害漁業補貼，各國政府長期透過補貼增進船隊捕撈產能，船隻得以在海上停留更久的時間並到更遠地方捕魚，進而鼓勵過度捕撈甚至非法捕魚，全球超過三分一的魚種，因長期捕撈造成族群數量低於可永續捕撈的水準，但各國政府每年仍持續提供約220億美元的有害補貼。

環境正義基金會表示，2019年台灣政府投入超過10億元台幣補貼漁船用油，用油的稅務減免更高達25億元，這兩項補貼都是對海洋生物多樣性和漁業資源永續利用的威脅。根據Sumaila教授2019年的研究，台灣在所有提供產能增強補貼的國家中排名全球第八，其中約60%的有害補貼用於補貼台灣漁船在其他國家海域和公海捕撈，代表這些有害補貼也危害了其他國家海域。

環境正義基金會執行者Steven Trent說，有害漁業補貼恐導致魚群數量減少、崩潰及破壞生態系，最後從漁業公司到船員、漁民、仰賴漁業資源的社區，「每個人都輸了」，他呼籲，台灣應確保船隊以永續、合法、合乎道德方式捕撈，並拒絕造成巨大傷害的有害補貼，政府也應支持WTO產出能夠打破這種惡性循環的貿易協定。

蔡壁如也呼籲，應從源頭管理推動我國漁業的轉型，針對CPTPP與WTO的漁業談判，農委會應該提出漁民轉型的計畫報告，包含輔導漁民轉型的具體辦法與措施。漁業署在漁船升級和漁船用油補貼的預算中，應該列出更加具體的條目，透過透明的監督補貼款項，讓補貼能從有害轉成有利，以符合國際規範。

環境正義基金會今與民進黨立委范雲、洪申翰及時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如、漁工人權組織、英屬哥倫比亞大學Rashid Sumaila教授舉行記者會，呼籲包含台灣在內的主要漁業國家，透過終止國內有害漁業補貼，表達支持WTO終止有害補貼的貿易協定，確保海洋永續發展。圖／范雲辦公室提供
環境正義基金會今與民進黨立委范雲、洪申翰及時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如、漁工人權組織、英屬哥倫比亞大學Rashid Sumaila教授舉行記者會，呼籲包含台灣在內的主要漁業國家，透過終止國內有害漁業補貼，表達支持WTO終止有害補貼的貿易協定，確保海洋永續發展。圖／范雲辦公室提供

WTO 漁民 蔡壁如

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