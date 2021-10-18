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大基隆升格有障礙 林右昌：人口數不是設直轄市要件
台灣行政區域劃分成話題，基隆市長林右昌說，人口數並不是成立直轄市的要件，「凍省」後所有縣市都是直轄縣市，比較重要的是推動縣市平權，所有國民都不應該當二等公民，都應該享有一致自治權利，得到國家財政、資源分配的支持。
林右昌表示，台灣長久發展不均衡源自政府體制不正常，1999年台灣省「凍省」後，直轄市等同以前省政府的特殊地位不復存在。現在的直轄市只不過就是大一點的城市。
林右昌認為，凍省之後其實應該推動縣市平權，不過1999年到現在21年的時間一直沒處理，造成了政府體制扭曲，包括各縣市組織編制、自治權利及財政劃分等問題，也造成直轄市跟非直轄市「一國兩制」，大家搶著升格直轄市。
林右昌說，現在民進黨已經兩次完全執政，蔡英水總統也拿到817萬歷史最高票，民進黨有責任落實10年政綱，推動縣市的平權。這是解決國家體制、城鄉發展不均衡，以及各縣市民眾社會福利權利不均等凍省延續的問題。
林右昌表示，過去設立直轄市最重要的考慮並不是人口，而是在國家中經濟跟政治的地位，人口不是要件。把升格人口數從200萬下修125萬，或者再修成100萬，在學理上說不出一個道理，為什麼是100萬，不是110萬？
林右昌說，直轄市設立人口門檻已經沒有意義，比較重要的是怎麼推動縣市平權，讓國家體制能夠正常化、合理化、所有國民都能得到國家財政、資源分配支持，這是台灣長治久安，社會公平，城鄉發展均衡很重要的一步。
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