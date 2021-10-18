蔡政府兩岸政策評價下跌 民眾黨：「芒果乾」沒那麼好賣

根據本報「兩岸關係年度大調查」，民眾多認為兩岸在軍事競爭、政治對立與外交競爭方面持續偏向敵對或緊張狀態，蔡英文總統處理兩岸關係的表現，滿意度則呈現下跌。民眾黨立委張其祿指出，兩岸政策造成情勢緊張，近期共機擾台次數頻繁，原本大家覺得距離戰爭很遙遠，現在卻開始憂心戰爭「未必不可能」，民調也可看出，民眾開始質疑蔡政府處理兩岸關係的能力，「『芒果乾』(亡國感諧音)沒那麼好賣，希望政府務實一點，好好維繫兩岸發展」。

民調顯示，民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏向敵對，經貿及民間社會互動則相對和緩。對於蔡英文總統處理兩岸關係的表現，今年調查評價逆轉，滿意比率降至四成，不滿意比率則增加到四成八。

張其祿表示，在蔡政府抗中保台策略及世界抗中的氛圍下，台灣民眾越來越敵視中國，雖顯現蔡政府政策基調成功，但若過度反中、壓寶美國，發生衝突不是不可能，而民調指出多數民眾希望維持現狀，代表民眾的務實心態，一方面心理無法接受對岸極權統治，但另一方面若要為此發生戰爭，也不太願意付出這麼高的代價。

張其祿說，政府的兩岸政策不能只是一味大內宣、說對岸很壞，「台灣島不能往東挪，就是離它這麼近，經濟文化上很難切割」，且民進黨執政中，對中依賴的貿易數字還是持續上升，「政治、軍事搞對抗，經濟文化又那麼密切，十分矛盾」。

張其祿呼籲，執政者應該建立管道與對岸溝通協商，「不能只準備跟對方打架，其他都沒準備」，陸委會也應該發揮功能，不然禁蓮霧、禁釋迦等情形恐持續發生，「兩岸終究要有一些解方，不能只把它當敵國因應，其他都不管」。