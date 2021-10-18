檢調搜索東洋 國民黨團：高端內線交易也要查

國民黨立院黨團今天舉行「檢調搜索東洋 高端没事？」記者會，針對台灣東洋爭取代理德國BNT疫苗破局，但當時股票和交易量暴漲，引發金管會和檢調懷疑不法，展開搜索，國民黨立法院黨團要求檢調也調查高端內線交易，並公布東洋總經理林全所指涉的介入的「外部人」到底是誰。

國民黨團總召費鴻泰說：「我們很想知道吳姓立委是誰」，檢調在調查東洋內線交易的同時，高端是不是集體包庇也令人質疑。高端在去年8月份送一個增資案遭櫃買中心退件，9月才同意增資，11月完成增資，當月底就接到有立委介入，有10來位去炒高端股票，認股的價值跟現在股價差很多。

費鴻泰表示，高端的增資案有沒有人在關說，是誰增資？跟立委親友有沒有關係，請檢調查清楚櫃買中心和金管會，還有在去年10月2日之前認股，是誰認股？她強烈認為高端涉有內線交易

國民黨立委曾銘宗指出，東洋去年11月2日交易量10725張，11月3日剩下5710張，11月4日1515張；而林全在11月4日開記者會表示購買BNT破局，顯示前一天有內部的人知道消息，因此賣出股票減少損失。林全曾說有外部人介入，這個外部人是誰，東洋必須出來講清楚。

曾銘宗說，高端這陣子有非常多涉及內線交易的傳言，例如5月13日下午6時30分，總統府開記者會說7月底可供應第一波國產疫苗，當天跟前一天的交易量就出現異常，盼檢調好好介入調查。

國民黨立委賴士葆表示，東洋案是金管會主動送給檢調，但高端同樣有涉及內線交易的訊息，卻沒有主動移送，有人檢舉，檢調才開始調查，高端是被動提供資料，官方對東洋跟高端很不一樣。