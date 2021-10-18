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蘇揆訪父母 陳吉仲高升政院副院長有譜？陳：院長路過

聯合報 / 記者彭宣雅董俞佳／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。圖／本報資料照片
農委會主委陳吉仲。圖／本報資料照片

持續有消息傳出農委會主委陳吉仲可望升任行政院副院長，又傳出上周末行政院長蘇貞昌前往陳吉仲的萬丹老家拜訪。外界關心是否代表高升有譜？對此，陳吉仲回應，院長確實有路過他老家拜訪父母。

陳吉仲今天接受媒體採訪時說，院長南下行程有路過他屏東萬丹老家，跟他的爸媽打招呼。他說，蘇院長的媽媽蘇江清蓮老師在萬丹鄉社皮小學服務，地點就在他老家前面，與高升、異動無關。

另外，媒體報導屏東縣長潘孟安不滿「農業第1大縣」爭奪戰落後雲林，他批是因為農委會以「舊石器時代」的產值計算方式，應將出口產值也納入，已多次反應，但農委會至今未改。陳吉仲表示，農業產值就是農業產量乘上產地價格，各國都是這麼計算，所以不會變動計算方式。

遠見滿意度排名，陳吉仲名列在行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中後，排在第三位。陳吉仲表示，是他的光榮，但他覺得檢視這幾年為農民做的事情才是比較重要的。

陳吉仲 行政院 萬丹

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