聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇揆訪父母 陳吉仲高升政院副院長有譜？陳：院長路過
持續有消息傳出農委會主委陳吉仲可望升任行政院副院長，又傳出上周末行政院長蘇貞昌前往陳吉仲的萬丹老家拜訪。外界關心是否代表高升有譜？對此，陳吉仲回應，院長確實有路過他老家拜訪父母。
陳吉仲今天接受媒體採訪時說，院長南下行程有路過他屏東萬丹老家，跟他的爸媽打招呼。他說，蘇院長的媽媽蘇江清蓮老師在萬丹鄉社皮小學服務，地點就在他老家前面，與高升、異動無關。
另外，媒體報導屏東縣長潘孟安不滿「農業第1大縣」爭奪戰落後雲林，他批是因為農委會以「舊石器時代」的產值計算方式，應將出口產值也納入，已多次反應，但農委會至今未改。陳吉仲表示，農業產值就是農業產量乘上產地價格，各國都是這麼計算，所以不會變動計算方式。
遠見滿意度排名，陳吉仲名列在行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中後，排在第三位。陳吉仲表示，是他的光榮，但他覺得檢視這幾年為農民做的事情才是比較重要的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言