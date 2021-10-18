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不讓林智堅專美於前 林右昌：大基隆、大台北他都支持

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天說，「大基隆市」或「大台北市」都比現況好，各城市都可各自解決問題，得到更好的發展機會。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市長林右昌今天說，「大基隆市」或「大台北市」都比現況好，各城市都可各自解決問題，得到更好的發展機會。記者邱瑞杰／翻攝

新竹市長林智堅拋出「大新竹」構想，台灣行政區域劃分問題再次浮上檯面。基隆市長林右昌今天說，台灣最不合理的其實是北北基，未來區域重劃改成「大基隆」或「大台北」，都比現況好，各城市都可各自解決問題，得到更好的發展機會。

林右昌說，蔡英文總統很關心台灣區域發展，民進黨2011年提出的10年政綱，就有提到國家體制、區域發展行政區劃分的課題。今年國慶日蔡英文總統演講也特別提到，她是非常認真希望能夠為台灣未來長治久安，整個國家體制和路線擘畫出一條道路。

林右昌表示，目前全國行政區劃最不合理的是北北基，現況對台北不好。20年來被新北市包圍，缺少腹地，發展受限制，人口流失非常嚴重。台北人口嚴重老化，老齡人口比例高達19%，比基隆市還要老。

新北市的問題是幅員太廣大，29個行政區共401萬人不容易治理。石門、金山、萬里、瑞芳、雙溪、貢寮、平溪這些地方加起來只有12萬人左右，占新北市約3%，成為新北市的邊陲。

林右昌認為，新北市北海岸、東北角行政區跟基隆市是同一個生活圈，如果有機會合理整併升格，就可以發展成為新的「大基隆市」。有人提出整併基隆、汐止跟台北市，成為「大台北市」，他也支持，因為兩個構想對3個城市來說都比現況好。如果台北市長柯文哲有意願的話，也可以再選一次「台北市長」。

林右昌強調，會提出這樣的想法，是因為他念城鄉規劃、城市競爭，同時也是民進黨智庫的智囊。他從體制面討論問題，也希望大家理性討論，共同面對，畢竟這是20年沒有被面對解決的問題。「成功不必在我」，各方案如果對基隆有利，他都願意支持。如果對台北、新北跟基隆都是有利，也希望大家都能夠支持。

基隆 林右昌

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