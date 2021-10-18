拜習計畫年底美中線上峰會 吳釗燮：不會出現第四公報

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平計畫年底前舉行線上峰會，我立委江啟臣問外交部長吳釗燮，是否掌握「拜習會」及會否出現所謂「第四公報」；吳釗燮回應，不會出現第四公報，台美關係只會愈來愈好。

吳釗燮今在立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢，江啟臣一上台便拿中華民國國旗給吳釗燮，吳釗燮拿起來揮動幾下便交給外交部人員；而江啟臣質疑吳釗燮的業務報告內文未提中華民國，吳釗燮回：「我們封面就寫中華民國」。

吳釗燮指出，我國號就叫中華民國，但面對最大問題是我國號在國際上被中方改名，不同政黨面對此問題應該共同憤慨，需要各政黨反對中國大陸在國際改我名字。

至於美中台關係，吳釗燮表示，美國總統拜登最近所提出的台灣協議，我方已在第一時間詢問美國國務院與國安會，對方已與我方確認沒有新的協議。

吳釗燮說，美台之間最重要基礎就是台灣關係法與六項保證，美國對我支持力道堅如磐石；不會出現第四公報，台美關係只會愈來愈好。

立委吳斯懷提出，最近有立委主張將政府公文發文日期由民國改西元，問吳釗燮對此事的看法，吳表示，他沒有意見；吳釗燮認為，在國內使用民國不成問題，但與其它國家交流時可能會有問題。

立委陳柏惟以台語質詢，關注吳釗燮日前受訪的備戰說，台美雙邊貿易協定進展，駐美代表蕭美琴見美國務院官員等事，吳釗燮也以台語回應。

此外，多位立委關心我與宏都拉斯邦交，吳釗燮指出，宏都拉斯了解與我關係密切，友邦也了解到中國大陸講得多，但做得少。