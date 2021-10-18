【重磅快評】如果有一天 黃埔校長換成謝志偉....

台獨立場鮮明的駐德代表謝志偉，因為「舉國旗吐血」成為爭議焦點。試想一個場面，如果他返國後下一個職務，是接掌陸軍官校，或是其他軍校校長。謝校長要如何對待陸官近百年來標榜的黃埔傳統？會不會利用臉書等社群網站，繼續在下班時間大談對傳統中華民國崇拜的不屑？會不會向創辦人蔣中正行禮致敬？會不會更改典禮中的讀訓或口號內容？會不會舉辦紀念二二八、轉型正義之類活動？

這不是幻想，而是可能正要發生的事實，22位民進黨立委提出軍事教育條例修正草案，要求各軍校校長、副校長與教育長，必須比照一般文學校，適用教育人員任用條例，要有碩、博士資格，或有教授行政工作資歷，曾任政務官兩年以上，並具有教授資格，成績優良者，可出任。以此標準，夠格出任軍校校長的軍職人員頓時大減；博士學歷、曾任東吳系主任與駐德代表多年的謝志偉，未來的確可以擔任軍校掌門人。

提案立委蔡適應才因為蔣中正銅像與促轉條例問題，與退輔會主委馮世寬在立院槓上；聯署者名列第一的劉世芳，連續數年提案要求陸官，修改校歌的「怒潮澎湃、黨旗飛舞」句子，都被校務會議否決。眼見軍方儼然成為綠營推動新意識形態的阻力，立委釜底抽薪，從修改軍校校長資格開始。一如教務部修改課綱的效果，過幾年之後的年輕軍士官，也就可以成為天然獨。

站在綠色文革的角度，這當然是正確之舉，但站在中華民國甚至台灣的生存角度，無疑是大大的利空消息。

蔡政府上任以來以轉型正義之名，大幅對國民黨與所謂附隨組織發動清算，在中小學課程上更是儘量淡化台灣與中國大陸的關係。對於同樣保留不少中華民國在大陸歷史遺產的國軍，高層顯得相當優容。即使促轉會點名批評，國防部、退輔會堅持不撤蔣中正銅像；蔡總統到了軍中，發言與舉止的綠色成分，頓時大減，同樣肯定黃埔校友多年（可不只72年）對捍衛國家的貢獻。更不要說提到台灣，前面也必加上中華民國；對於北京盡量改用「對岸」或「中共」，而非綠營標準尺度的「中國」。

這是什麼道理？當然是因為總統知道，在面對強鄰的壓境之下，她領導的這個國家，不管叫中華民國或是台灣，必須靠軍人捍衛，否則可能看不到明天的太陽。維持軍心的穩定高於一切，絕對比轉型正義的煙花，更攸關政權的生死存亡。一旦敵人兵臨城下，可不是發發臉書、唱唱rap，就可以讓強虜灰飛煙滅。

從2000年第一次政黨輪替以來，軍方證明他們已經國家化。或許中高階成員的政治立場仍然偏藍，或許有些人一退伍就重新加入國民黨，但現役國軍幹部面對意識形態不同的執政當局，從來沒有表現任何的違抗與不忠。甚至於隨著時代的變遷，軍人族群政治立場的偏藍，也正在逐步淡化。此時卻要揠苗助長，急著去拆人家的祠堂，除了讓軍心動亂外，沒有任何好處。

任何國家的軍隊都應該與現實政治保持一定距離，除了國防部長與部本部之外，部隊體系不會出現政治人物。我們無法想像，西點軍校的校長不再由將軍擔任，而成為白宮可以隨意任命的政務官。倘若前一個校長大稱大讚現任總統的爭議作為，下一個校長又把前朝視若敝屣，軍校學生怎能不感到錯亂？又怎能成為願意為國效命的軍中骨幹？

蔡總統上任五年以來，對軍方與國軍文化的相對尊重，其實值得稱道。然而這次綠委聯名要求更改軍校校長資格，成為檢視態度的關鍵，到底總統是真正尊重軍方態度、知道軍心不可擅動？抑或只是唱雙簧，平常在軍人面前扮演白臉，私下縱容執政黨立委開門放狗，衝撞軍方的底線？