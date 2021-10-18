花敬群避談公務機關責任 陳玉珍：苦心護航高市府

內政部今就高雄大火事件到立院社福及衛環委員會進行專案報告，國民黨籍立委陳玉珍指出，高市府今年十月貼公告要做消防檢查，卻因一樓有柵欄阻擋而作罷，結果死了46個人。

陳玉珍質疑，高市府未確實執行公務，有沒有責任？內政部次長花敬群強調，這是是各種制度長期累積的缺口，每個縣市都有這樣的問題，單就這件事未必有明確責任。陳玉珍表示「可感受到護航高市政的苦心。」

陳玉珍指出，高雄市副市長日前表示，2019年起照規定執行消防檢查，包括最近10月12日貼公告說要檢查，卻因為一樓有柵欄而作罷。「難道公務人員執行公務，只要看到鐵門拉下來，就可以不用做了嗎？」

花敬群表示，以後當然不可以，這不是刻意，並強調「不要把問題限縮到這麼小」。他解釋，這次發現的明顯漏洞和缺失，是來自於各種制度演變出來的缺口，包括對於停業狀態的樓層，無法做營業相關的檢查，其實每個縣市都有類似的問題，責任部分都要依照法令來釐清。

面對陳玉珍一再追問公務人員責任，花敬群表示，需要經過調查才能知道責任歸屬，「單純就這件事情，未必有明確責任。」

陳玉珍質疑，今天這把火先燒在高雄，難道不該追究法律責任嗎？花敬群表示，該追究就要追究，內政府也會透過修法去解決問題，但是「法律責任不是我說了算，我又不是檢察官。」

陳玉珍表示「可以感受到你護航高雄市政府的苦心」，花敬群說，希望不要將制度問題政治化。