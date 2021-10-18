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捍衛謝志偉 吳釗燮：拿國旗想台灣 有什麼錯？

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。記者張加／攝影
外交部長吳釗燮。記者張加／攝影

駐德代表謝志偉日前在臉書發表「國旗告白」惹議，外交部長吳釗燮今再捍衛謝志偉，問立委：「他拿著國旗心裡想著台灣，這有什麼錯？」吳釗燮並肯定謝志偉在德國的表現。

國民黨立委江啟臣一上台便拿中華民國國旗給吳釗燮，並請吳釗燮拿起國旗；江啟臣還對吳釗燮說，「我看你搖，你也沒吐血呀。」

吳釗燮今在立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢，立委林昶佐、溫玉霞以台語質詢，吳釗燮也以台語回應，話題圍繞謝志偉、台歐關係、台美關係、我與宏都拉斯邦交等多項議題。

溫玉霞詢問吳釗燮是否同意謝志偉「舉國旗吐血」一說，吳釗燮當場宣讀謝志偉臉書文章其中一段，「對中國國民黨在中國共產黨面前廢棄「中華民國」，拋棄那面「國旗」，亳無意見，卻對我『手裏舉國旗，心裏想台灣』非常有意見。豈不怪哉？！」

吳釗燮指出，謝志偉所寫是很多台灣人在國民黨威權統治之下的共同記憶，而一名外交官表現好不好，要看他在當地與政府各界溝通能否表現很好，而謝志偉在當地與政府、政黨、國會議員等，「他的表現是超乎其他代表」。

林昶佐提出美國前國務卿萊斯關心中國大陸遙控台灣親中勢力，吳釗燮說，他可能不適合在立院講關於內政、政黨議題，但他很尊重國際對台灣的觀察；吳釗燮還說，中國大陸一篇長文修理他，之後有些委員跟媒體繼續修理，不得不讓人懷疑，這些互動是不是需要我方更注意。

有關美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平可能於年底舉行線上峰會，是否影響台美關係；吳釗燮說，美國政府一直向我方保證，不管他們與中國大陸關係如何，與台灣關係只會加強。

吳釗燮 謝志偉 國旗

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