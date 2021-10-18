拒絕讓謝志偉返台備詢？吳釗燮：德剛大選 需謝坐鎮

有關駐德代表謝志偉是否返台備詢，外交部長吳釗燮今指出，考量德國剛國會大選及返台防疫措施等因素，此事還在溝通中；吳釗燮否認已拒絕讓謝志偉返台報告。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告業務概況並備質詢，吳釗燮會前受訪，談及訪問捷克、謝志偉返國報告、美國前國務卿萊斯近期發言等議題。

本報昨報導，立法院外交及國防委員會15日發函外交部，要求謝志偉下月22日返台報告「台德關係之發展與未來展望」；豈料傳遭外交部長吳釗燮悍拒，要求謝不必返台，備詢將由他承擔。

吳釗燮對此表示，有注意到此事，但德國剛進行國會大選，內閣還沒組成，在這非常關鍵、緊要的時刻，需要大使在當地坐鎮，所以會繼續討論如何用最好的方式，讓謝志偉能接受各界詢問。

媒體追問，是否拒絕讓謝志偉返台報告？吳釗燮說，這是誤傳，此事還在溝通、討論當中；吳釗燮並說，駐外使節在這麼關鍵的時刻要回國，回來須隔離兩周，又有一周自主健康管理，即使現在請他回來，也必須要在三周後才能到立院，這種行程安排是否妥當，必須要經過謹慎討論。

關於捷克參議院外交、國防和安全委員會13日通過決議，歡迎吳釗燮於本月底參加在捷克首都布拉舉行的關於台灣的會議。吳釗燮今表示，已接到捷克方面的邀請，去參加一些活動，但現在還需要再跟捷方溝通，若確定會跟大家說明，

至於萊斯關心中國大陸遙控親中勢力顛覆台灣，吳釗燮說，注意到萊斯的說法，這些是必須接受大家共同檢視的問題。