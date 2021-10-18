謝志偉再發國旗文改口吐血 稱邊舉國旗邊「淌」血

駐德代表謝志偉今批「某政黨」與中共聯手切磨台灣這條自由之鍊，他能做的只有「手舉台灣，心想台灣」；謝志偉並將「邊舉國旗邊吐血」改為「邊舉國旗邊淌血」，稱這樣比較符合他及很多人的心境。

謝志偉還說，只要自詡為「中華民國捍衛者」的任何人和政黨依舊把台灣的自由民主敵視為他們心目中及戒嚴時代的「台獨」並和消滅了「中華民國」的中共政權有「聯手反台獨」之約（如2021年9月26日），他和這面國旗所照的每一張照片，心裡都只會有台灣和TAIWAN。

「或者，我會假想，這面國旗上有一個台灣圖，翠綠色的。」謝志偉在臉書寫道。

謝志偉日前在臉書發表「國旗告白」惹議，今為回覆德國台僑的問題再發文，有些旅德台僑問他，「邊舉國旗邊吐血」是什麼意思，也有人直接問：「那過去幾年在德國有您和國旗的照片都是照假的嗎？」

謝志偉的回答是，每一張照片都是真的，但每一張有他和這面國旗的照片，他心裡想的的確是台灣。

謝志偉說明，他多次指出，1949年之後，那種不畏強權、寧死不屈的精神也在台灣傳承下來並和腳下土地緊密結合；而他們又和在地追求自由鬥強權的勇者結合成台灣一條自由之鍊。那是一條歷經拉扯、橫遭切割卻藕斷絲連而從不曾分解離散的自由之鍊，更是發生在台灣這個寶島上可歌可泣的自由之戀。

謝志偉表示，當他在國外看到，自由世界如何為台灣加油，卻又看到，戒嚴時代一邊扮演電鋸角色，又一邊將這面青天白日滿地紅的國旗和「中華民國」的國號據為己有的某政黨，在解嚴之後，卻開始和蠻橫打壓台灣的國際空間，在軍事上霸凌威脅台灣生存空間的中共政權先是眉來眼去，繼而明目張膽地聯手切磨台灣這條自由之鍊時，他無法再將這面被他們所佔而面對中共卻又棄之如敝履的國旗和一百多年前肇建時撼動人心的中華民國連結在一起。

謝志偉說，他能做的只是「手舉國旗，心想台灣」，或朝蔡英文總統的高度，慢慢透過「中華民國台灣」連結起來成為一個最大約數。