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【專家之眼】漠視兩國論，美中很上道

聯合報 / 陳一新／淡江大學榮譽教授
總統蔡英文在國慶日演說中提出四個堅持，被解讀為重提兩國論。圖／本報資料照片
總統蔡英文在國慶日演說中提出四個堅持，被解讀為重提兩國論。圖／本報資料照片

蔡英文總統雙十國慶演說直接拋出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（簡稱「兩國論」），原有多重相互連動目標，但因美中兩國同時決定漠視「兩國論」的存在，不僅挑起美中矛盾的主要目標胎死腹中，連帶其他兩項目標也無法發動。

從蔡英文草擬國慶演說的時間點與內容來看，她是在面對變動中的美中關係之下，為她自己與民進黨找一條出路。據媒體報導，她是在九月二十一日（中秋節）開始起草國慶演說，當時拜登已於九月九日與中國大陸國家主席習近平通過電話，並在九月二十一日聯合國大會上發表了一場低調演說，她當然也知道大事不妙。

因此，蔡英文決定在國慶演說中，設計出一套連動性很強，能讓美中矛盾加劇、兩岸衝突深化、自己脫困、民進黨從「台獨」困境解套、朝野對立更加嚴重的手法，以操控未來兩場選舉的「完美政治風暴」。

問題是，美中兩國對她的可能「搞破壞」早就洞燭機先。根據中共外交部副部長樂玉成的說明，白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事工作辦公廳主任楊潔篪，十月六日在瑞士蘇黎士長達六個小時的會談後，美中成立「聯合工作組」，專門處理包括拜習峰會、經貿合作等雙邊實質與具體問題。

「聯合工作組」是一個彈性、機動的機制，其功能之一就是控管與美中共同有關的危機與突發事件。這次華府與北京，針對蔡英文重提「兩國論」做得最正確的一項決定，就是對「兩國論」予以「冷處理」，從戰略高度「漠視」它的存在。

這從我國駐美代表蕭美琴十月十二日會晤亞太助卿康達，以及十三日會見國務次卿費南德茲，都未提及「兩國論」可以約略看出，美方根本沒把它當回事。

中國大陸面對蔡英文重提「兩國論」，也沒有像1999年李登輝總統首次提出「國與國的特殊關係」（即（兩國論）原版）那樣暴跳如雷，而只是輕描淡寫地表示，蔡提「兩國論」意在「鼓吹台獨」，並將蔡此舉定性為「延續兩國論」。

這次美中兩國漠視「兩國論」，可說是成功拔除蔡英文精心設計「完美政治風暴」，這顆炸彈的引信。

美中不配合演出，引信就無法點燃，連帶蔡英文原先讓「台獨」轉型為「華獨」、讓自己免於在美中之間邊緣化、挑起朝野對立，以操控未來兩場選舉的效果，自然都要大打折扣。

自從重提「兩國論」之後，蔡英文每天連做夢，都在期待當年「兩國論」的政治風暴再現。現在事隔一週，終於美夢成空。不過，台灣雖然躲過一場政治風暴，但國民黨的危機仍然存在甚至惡化，主要癥結仍是不夠團結，需要「團結、團結，再團結」！

兩國論 蔡英文 國慶

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