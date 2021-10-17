黃國書稱被迫當線民 羅文嘉：有人堅持不受誘惑

民進黨立委黃國書承認自己曾經在大學時期擔任國民黨政府情治單位線民，今天宣布退黨且不再連任，造成黨內震撼。曾是野百合學運要角的民進黨前秘書長羅文嘉今天表示，「按月支薪、按時回報、內容鉅細彌遺、詳實準確，時間持續不知多少年，此之謂被迫，可以當做下台階說詞，但切莫當做歷史事實。」

黃國書今天宣布退黨，並說明自己當初是被迫參與政治偵搜工作。羅文嘉在臉書上表示，「誰不在那個時代下呢？為什麼有人選擇挺身對抗強權，有人為強權辯護。有人堅持不受誘惑，有人成為黨國支薪佈建。」

羅文嘉說，「按月支薪、按時回報、內容鉅細彌遺、詳實準確，時間持續不知多少年，此之謂被迫，可以當做下台階說詞，但切莫當做歷史事實。轉型正義不是黨派間的互吐口水，也不是派系或個人間的恩怨情仇。是在『事實真相、責任承擔、記取教訓』的歷史是非軸線上明確標示，不是和稀泥式的短線操作。看遠一點吧！」