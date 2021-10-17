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陳其邁必須下台？ 立委：標準一致即可

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陳其邁必須下台？ 立委：標準一致即可

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
高雄市長陳其邁表示，不會迴避責任，對於行政調查小組也要求近日內就必須釐清真相。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁表示，不會迴避責任，對於行政調查小組也要求近日內就必須釐清真相。記者陳弘逸／攝影

台北市議員王鴻薇翻出高雄市長陳其邁10年前、要求台中市長胡志強為阿拉夜店大火下台負責的影片，引發一片要求陳下台的呼聲，但民眾黨立委蔡壁如與國民黨立委林為洲受訪時都認為，陳應該用更負責任的態度去盤點高雄市的危樓、改善大樓公安，下不下台還是其次。

高雄城中城大火導致 46 名住戶因此命喪火場、41 人因此受傷，受害人數遠超過當年台中阿拉夜店大火 9 死 13 傷的紀錄，但多位政治人物與網友質疑，當初擔任立法委員、嚴詞要求胡志強下台的「陳委員」其邁，怎麼到現在還不下台負責？

對於外界要求陳其邁下台的呼聲，蔡壁如認為，陳其邁固然要負起其相應的政治責任，但現在比起下台與否，應該要優先用公安的角度，去檢視高雄市的危樓，陳其邁要思考的是如何去跟老百姓溝通：「你住的地方是危樓，我們要幫你做都更」等問題，「下不下台還是其次。」

蔡壁如強調，「就我本身，我不會要求他一定要下台」，並強調這是個人的價值判斷問題，「如果2011年台中市阿拉夜店大火後要求時任台中市長的胡志強下台負責是他的價值觀，那他就要用一樣的標準去要求他自己，不可以嚴以律人、寬以待己，他只要用同樣的標準就好。」

林為洲也認為，陳其邁一定得負起政治責任，但是否要下台倒也不一定，「他畢竟是民選首長、有其任期保障，下不下台要由他自己檢討」，且過去地方民選首長除非被判刑，否則很少有在任期結束前就停職。

他也坦言，「我也不敢說一定要要求他下台，今天他會被人家這樣說，是因為他 10 年前就是這樣要求胡志強的」，並形容今天的局面就像「回力鏢」，就是因為當初陳對胡非常嚴厲，現在各界才用相同的標準做要求，但「清查這段時間為什麼沒有公安檢查、為何沒有公權力介入才是重點」，且城中城過去就已經發生過一次火警，高雄市政府的確要檢討為何沒能作出改善措施？

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陳其邁 胡志強 高雄城中城

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