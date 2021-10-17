【重磅快評】朱立倫醫院止步 會是蔡英文的最美風景？

高雄城中城大火傷亡嚴重，震驚社會，政治人物多以行動表達關注，但國民黨主席朱立倫前往醫院探望時，遭醫院以防疫為由擋駕，一天後蔡英文總統、高雄市長陳其邁及內政部長徐國勇等人趕赴醫院卻暢行無阻，沒人再提什麼防疫理由；蔡總統在國慶日大吃在野黨的團結豆腐，指大家出席中華民國國慶是最美風景，誰知到了高雄，人性關懷還要分顏色，好像這時最美風景可以獨缺藍色。

根據新北市議員葉元之指出，朱立倫15日前往高雄市阮綜合醫院、市立大同醫院致贈慰問金給傷者，抵達大同醫院時，院方即詢問市府情況，並以防疫之名婉拒朱立倫入院，朱立倫改在門口致贈慰問金給部分家屬。

如果醫院是以防疫為由謝絕朱立倫進醫院，那也就算了，偏偏一天之後，總統蔡英文在陳其邁及徐國勇等人的簇擁下，眾人堂而皇之進入大同醫院院區慰問傷患及家屬，兩個場景對比，真讓人看了不禁拍案驚奇，都什麼時代了，救人的醫院行事竟如此政治掛帥。

眾人要問的是，朱立倫一人進醫院，會比蔡英文率眾人進醫院更妨礙防疫嗎？還是，才不過一天時間，醫院的防疫措施突然大躍進，再多政治人物要進醫院也沒問題？

大同醫院是市立醫院，當然是聽高雄市政府的，朱立倫進不了醫院，即使醫院不說，市府不說，大家也猜得到是市府授意，要不然就是醫院主事者揣摩上意，但此時要市府或醫院說實話，恐怕不容易；朱立倫也很清楚箇中原因，只是不願點破，自嘲原來最新標準是要打過高端疫苗才能進醫院，打AZ不算。朱氏幽默，也算笑話一則。

只是，城中城這把火燒出高雄市政府城市治理的大問題，如何改善、解決危老都更沉痾，已經夠市府團隊想破頭皮了，市府竟還有心思在醫院裡架設政治防線，深怕藍營政治人物趁機得分，粗暴舉止更只凸顯主事者的雞腸鳥肚，如果那麼怕藍營政治人物進醫院，是否也要阻擋傷者及家屬接受來自藍營的善款？

蔡總統在國慶演說中，才向在野黨喊話要凝聚團結意識，還趁機拋出包括「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的四大堅持兩岸論述，用「這樣的堅持，從來都不是一黨一派的堅持」的文字堆砌，狠吃朱立倫、柯文哲、量陳椒華的豆腐，有如強拉在野黨拇指畫押，還說這是台灣民主最美麗的風景，難道蔡總統可以進醫院關懷傷者，藍營人士止步，也是蔡說要凝聚團結意識的一部分？

國民黨立委鄭麗文質詢行政院長蘇貞昌爆發激烈爭執，蔡英文總統事後說，在自己人裡面找敵人無助於國家發展，然而，醫院阻擋朱立倫進醫院，朱立倫不得其門而入，被迫在醫院大門口外面致贈傷者慰問金，會是蔡總統眼中最美的風景嗎？