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獨／謝志偉「舉國旗吐血」 傳外交部悍拒立院返台備詢要求

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獨／謝志偉「舉國旗吐血」 傳外交部悍拒立院返台備詢要求

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
駐德代表謝志偉日前和一群學生合影，布條寫著「台灣獨立」。圖／取自謝志偉臉書
駐德代表謝志偉日前和一群學生合影，布條寫著「台灣獨立」。圖／取自謝志偉臉書

駐德代表謝志偉在駐地提公開宣稱自己「一邊舉中華民國國旗一邊吐血」，立法院外交及國防委員會15日發函外交部，要求謝志偉下月22日返台報告「台德關係之發展與未來展望」。豈料傳遭外交部長吳釗燮悍拒，要求謝不必返台，備詢將由他承擔。但針對此傳聞，外交部尚未作出回應。

立法院邀請民進黨駐外代表返台備詢多次「鍛羽」，包括今年5月邀請駐日代表謝長廷返台報告，也被以防疫為由峻拒。立法院外交及國防委員會明將邀請吳釗燮列席業務報告，據了解吳將親自列席備詢。

國民黨立委、外交及國防委員會召委陳以信證實，委員會已正式發函給外交部與謝志偉，要求返台與吳釗燮共同就台德關係發展備詢，外交部卻表達反對此案立場，聲稱將由吳釗燮承擔。

陳以信表示，吳釗燮列席立法院外交及國防委員會備詢比率原即低於5成，駐外代表屢生爭議，卻也不願返台接受質詢交代以昭公信，顯係藐視國會，應受譴責。

謝志偉本月12日在臉書發布「國旗告白」貼文，指這面國旗之所以仍鮮紅，是因在台灣補了幾十年鮮血，「我們一邊舉一邊吐血啊！」

謝志偉 國旗 外交部 吳釗燮

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